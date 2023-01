Canal+ dévoile la bande-annonce de « Mister George », son documentaire sur George Eddy

George Eddy a marqué tous les passionnés de basket, et principalement de NBA depuis la fin des années 80. Personnage emblématique et charismatique, il a fait énormément pour démocratiser, vulgariser et développer la NBA en France.

Aujourd’hui encore, on peut mesurer l’héritage qu’il a laissé depuis ses débuts de commentateur sur Canal+ en 1985, comme ses expressions pour le moins imagées ou son accent inimitable.

À 66 ans, il continue de dédier sa vie à sa passion, le basket, en essayant notamment de veiller à préserver la bonne tenue des « playgrounds » français. Un énorme chantier à la mesure de son aura, et une façon de montrer que le sniper qu’il était a encore de beaux restes !

Alors qu’il a commenté son dernier match de l’équipe de France lors de la finale du dernier Euro face à l’Espagne, George Eddy, qui officie toujours sur Canal+ Afrique pour parler de la NBA, va être l’objet d’un documentaire exceptionnel, intitulé « Mister George », qui sera diffusé le 15 janvier prochain sur Canal+ (à 22h45).

Il y évoque son parcours, de ses débuts à sa riche carrière de commentateur en passant par ses années de joueur. Le documentaire sera ponctué de témoignages, comme ceux de Tony Parker, Nicolas Batum et Boris Diaw.