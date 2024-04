Stats & Highlights | Miami sort les muscles, Memphis ne s’arrête pas, Luka Doncic relance Dallas

Si les Pelicans sont l’équipe en forme du moment, avec sept victoires de suite, ils sont suivis de près par les Grizzlies. Même sans Ja Morant, les troupes du Tennessee gagnent contre Atlanta et signent ainsi un sixième succès consécutif.

Pour Dallas et Miami, il s’agissait de relancer la machine. Avec Luka Doncic de retour, car absent contre Chicago, c’est bien plus facile pour les Mavericks, qui écartent un brillant Shai Gilgeous-Alexander (42 points). Le Heat l’a fait aussi, en s’appuyant sur sa défense à Indiana.

Indiana – Miami : 82-87

Dans une rencontre si défensive et si physique, quelle équipe allait bien pouvoir faire la différence ? Réponse : Miami. Pourtant, malgré l’énorme maladresse de Tyrese Haliburton (0/9 au shoot), les Pacers passent un 8-0 en troisième quart-temps pour prendre rapidement les commandes.

En dernier quart-temps, Jimmy Butler inscrit sept points de suite pour donner de l’air au Heat. Les Pacers ne reviendront pas et les troupes d’Erik Spoelstra s’imposent. Deuxième défaite de suite pour Indiana.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 82 MIA 87 WAS 100 BRO 112 MEM 128 ATL 103 DAL 121 OKC 114 SAS 112 CLE 111 POR 133 MIN 112 LAC 113 BOS 93

Memphis – Atlanta : 128-103

Sans Trae Young, Dejounte Murray et Bogdan Bogdanovic, le match s’annonçait très compliqué pour les Hawks. Il l’a été, même si Ja Morant n’était pas là, lui non plus.

Tyus Jones a parfaitement remplacé le meneur de jeu All-Star (22 points, 11 passes) et les Grizzlies ont appuyé à l’intérieur, en inscrivant 72 points dans la raquette. Jaren Jackson Jr. a fait un énorme chantier avec ses 8 contres et l’écart de la première mi-temps s’est accentué en troisième quart-temps. Memphis a donc pu filer tranquillement vers la victoire.

Dallas – Oklahoma City : 121-114

Dominateurs dans les premières minutes, avec un Luka Doncic de retour (38 points), les Mavericks ont vraiment fait la différence en fin de première mi-temps, portés par leur adresse extérieure dans le deuxième quart-temps.

Ils ont ensuite géré en seconde période, malgré les 42 points de Shai Gilgeous-Alexander. Sauf que plus la fin de match se rapprochait, plus le Thunder revenait. Il n’y avait plus que cinq points à 30 secondes du terme. Reggie Bullock a assuré aux lancers-francs et Maxi Kleber a volé un ballon pour conclure.

