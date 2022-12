Le bilan au quart de la saison | Les cancres

La barre symbolique de la vingtaine de matchs dépassée pour l’intégralité des équipes NBA, il est temps de tirer les enseignements du premier quart de la saison. BasketUSA vous propose de le faire en cinq volets : les places fortes, les outsiders, les bonnes surprises, les déceptions et les cancres.

Aujourd’hui, dernière partie avec les cancres, les bons derniers de la classe. Et donc, les potentielles destinations pour Victor Wembanyama, à qui la première place de la prochaine Draft semble destinée.

Charlotte Hornets (7-17)

Privés de leur All Star LaMelo Ball, ainsi que de son meilleur acolyte Miles Bridges (pour raisons judiciaires), les Hornets auront tenu six matchs avant de craquer.

À trois victoires pour autant de défaites pour démarrer la saison, la franchise de Michael Jordan a maintenu les apparences pour un très bref instant, avant d’exploser en plein vol, avec une série de huit revers consécutifs, puis trois autres de suite, avant un léger mieux avec trois victoires sur les cinq derniers matchs.

Poissards jusqu’au bout, les Hornets n’auront pu profiter de LaMelo Ball que pendant trois matchs cette saison, re-blessé à la cheville. De quoi donner sa chance à Théo Maledon mais de quoi bien tanker avant la Draft d’un autre tricolore… et faire rire le reste de la Ligue, comme avec ce tir main gauche de Mason Plumlee récemment.

Houston Rockets (7-17)

Ayant pris le parti de faire jouer leurs jeunes joueurs, dont Jalen Green (21 points, 4 rebonds, 4 passes) et le rookie Jabari Smith Jr. (12 points, 7 rebonds), les Rockets ont rapidement déchanté. Les fusées sont restées scotchées au sol avec un démarrage catastrophique à trois victoires pour quatorze défaites d’entrée de jeu !

Après avoir battu coup sur coup Phoenix et Philadelphie, deux cadors de la Ligue, la jeune troupe de Stephen Silas commence à retrouver de l’allant. Mais, à l’instar du Thunder qui laissait jouer ses rookies l’an passé et qui en récolte les fruits cette saison (dans nos bonnes surprises au quart de la saison), Houston a tout à gagner à laisser ses jeunes apprendre de leurs erreurs… et encaisser les défaites avec le sourire.

San Antonio Spurs (6-18)

Parmi les meilleurs de la Ligue après sept rencontres, avec cinq victoires, les Spurs ont fait parler d’eux en bien, après l’affaire Primo qui avait assombri la rentrée. Avec les prometteurs Devin Vassell (20 points, 4 rebonds, 4 passes) et Keldon Johnson (20 points, 5 rebonds, 3 passes) partis sur les chapeaux de roue. À l’image de son équipe, le second est notamment rentré dans le rang, en panne sèche d’adresse.

Malgré de bons soldats comme Jakob Poeltl (13 points, 10 rebonds) et Tre Jones (12 points, 7 passes), San Antonio n’a tout simplement pas assez de talent pour lutter. Et en vieux routiers, on imagine que le « braintrust » en place se garde bien de faire tous les efforts nécessaires pour se renforcer cette année. Alors qu’un intérieur de grand talent pourrait, après David Robinson et Tim Duncan, possiblement bouleverser leur destin très bientôt…

Detroit Pistons (6-19)

Preuve que la Draft n’équivaut pas à une progression immédiate, les deux dernières franchises au classement après le quart de la saison sont celles qui ont hérité des deux derniers premiers choix à la grand-messe annuelle : le Magic, et les Pistons. Premier choix de la Draft en 2021, Cade Cunningham (20 points, 6 rebonds, 6 passes) est actuellement à l’infirmerie après avoir raté les treize derniers matchs des Pistons à cause d’une douleur au tibia gauche et il devrait prendre son temps avant de revenir.

Sachant que son équipe ne joue rien cette saison, Cade Cunningham a raison d’évaluer sa santé à long terme. Ça pourrait laisser le temps au rookie Jaden Ivey (16 points, 5 rebonds, 4 passes) voire à Marvin Bagley III (13 points, 7 rebonds) de gagner en constance alors que Killian Hayes (8 points, 5 passes, 3 rebonds) s’affirme aussi. On plaint juste un peu Bojan Bogdanovic qui passe du Jazz prétendant l’an passé aux Pistons sans ambition possible…

Orlando Magic (5-20)

Première équipe à atteindre la vingtaine de défaites cette saison, le Magic ne visait certes pas les playoffs dans l’immédiat, mais avec l’arrivée du n°1 de la Draft en Paolo Banchero (22 points, 6 rebonds, 4 passes), on pouvait espérer une gentille progression au sein d’un groupe qui avait montré quelques promesses en fin de saison passée.

Que nenni ! Malgré les efforts de Franz Wagner (19 points, 4 rebonds, 4 passes) ou la belle révélation de Bol Bol (13 points, 8 rebonds, 2 contres), Orlando continue de squatter les bas-fonds !

Pour la troisième année de suite. Il faut dire que la malédiction s’acharne : Wendell Carter Jr. (17 points, 9 rebonds, 3 passes) continue d’être souvent blessé, tout comme Cole Anthony, sans parler évidemment de l’éternel blessé Markelle Fultz (qui vient de revenir) et Jonathan Isaac (qui voit enfin le bout du tunnel).