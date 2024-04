Le bout du tunnel est proche pour Jonathan Isaac

2 août 2020. En pleine crise du Covid, la NBA avait repris dans une « bulle » et c’est la dernière fois qu’on a vu Jonathan Isaac sur un terrain. Le malheureux ailier-fort du Magic s’était à nouveau rompu un ligament du genou, et cela fait aujourd’hui plus de 27 mois qu’il n’a pas rejoué ! A l’époque, il était l’un des meilleurs contreurs et intercepteurs de la NBA, et on lui promettait un bel avenir comme défenseur.

Vingt-sept mois plus tard, sa seule ambition est de retrouver les terrains, et ça devrait être chose faite dans les semaines à venir puisque l’Orlando Sentinel annonce qu’il a entamé la dernière phase de son retour à la compétition. Comme beaucoup de blessés de longue date, il vient d’être envoyé en G-League pour s’entraîner, et il va donc participer aux séances du Lakeland Magic.

Selon le quotidien, Jonathan Isaac va pouvoir effectuer du cinq-contre-cinq contre des joueurs, et ce sera une première depuis sa blessure. Jusqu’à présent, il effectuait des cinq-contre-cinq avec des membres du staff technique.

« On prend cela pour acquis quand on est déjà en forme et qu’on joue autant » rappelle-t-il, à la recherche de sa condition physique. « J’en suis enfin arrivé au point où on se dit : ‘OK, nous avons atteint ce palier, tout est normal, le médecin dit que tout va bien, on peut commencer à jouer’. Je suis tellement excité, mais maintenant que je suis en plein dedans, je suis épuisé chaque jour, et je me rends compte à quel point c’est dur de se remettre en forme. C’est sur ça que je me concentre. Je suis impatient que ce soit le grand jour. »

Jonathan Isaac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ORL 27 20 37.9 34.8 76.0 0.6 3.1 3.7 0.7 1.8 1.2 1.0 1.1 5.4 2018-19 ORL 75 27 42.9 32.3 81.5 1.3 4.2 5.5 1.1 1.9 0.8 1.0 1.3 9.6 2019-20 ORL 34 29 47.0 34.0 77.9 1.7 5.1 6.8 1.4 2.4 1.6 1.4 2.3 11.9 2022-23 ORL 11 11 41.5 40.0 55.6 1.4 2.6 4.0 0.6 0.5 1.3 0.4 0.4 5.0 2023-24 ORL 53 16 52.3 39.0 72.2 1.3 3.1 4.4 0.5 1.1 0.7 0.5 1.2 6.9 Total 200 22 45.0 34.4 77.2 1.3 3.8 5.1 0.9 1.7 1.0 0.9 1.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.