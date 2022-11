Cette année, Basket4Ballers propose plus de 1000 produits avec des réductions allant jusqu’à moins 50%. On retrouve aussi des maillots NBA ou des vêtements des collections Nike ou Jordan par exemple en promotion. Tour d’horizon des meilleures offres disponibles sur le site B4B.

Aussi, tous les articles en réduction bénéficient d’une réduction supplémentaire de -20% avec le code BF22. Ces offres sont valables jusqu’au dimanche 27 novembre inclus.

Voir tous les articles en promotion

Chaussures de basket performance

Nike Lebron Witness 7 Lebronto Halloween

La LeBron Witness 7 LeBronto Halloween voit son prix baisser de 10%, et atteindre 103,50 euros. Ce modèle, destiné à accompagner le King dans l’évolution de sa carrière, est le modèle LeBron le plus léger lors de sa sortie. Un excellent amorti via une unité Air Max présente sur toute la longueur et une adhérence incomparable sont au rendez-vous.

Acheter chez Basket4Ballers

Air Jordan 11 CMFT Low white/university red

Reconnue pour son confort et son style inspiré des sneakers Jordan 11 classiques, cette paire performance bénéficie de 10% de réduction et voit son prix passer à 112,50 euros. Cette chaussure basse présente une pointe en cuir verni et des passants de lacets pour un laçage rapide. La mousse souple sous le pied est dotée de renforts en caoutchouc ciblés permettant une meilleure adhérence.

Acheter chez Basket4Ballers

Maillots NBA Nike et Mitchell and Ness

Maillot NBA Lebron James Los Angeles Lakers City Edition Mixtape

Profitez d’une réduction de 20% sur le Maillot Nike City Edition Mixtape du numéro 6 des Lakers. Ce maillot, sorti pour célébrer les 75 ans de la NBA, multiplie les allusions à l’histoire de la franchise californienne, de l’ère Minneapolis à la dynastie des années 2000 en passant par le run historique des années 80.

Acheter chez Basket4Ballers

Maillot NBA Shaquille O’Neal Los Angeles Lakers 1996-97 Swingman Mitchell&Ness

En promotion de 5% et bénéficiant d’une réduction supplémentaire de 20% avec le code BF22, le maillot du Shaq aux Lakers lors de la saison 1996-1997 dans son coloris bleu est une pièce rétro mythique que propose Mitchell and Ness. L’occasion de se remémorer et de célébrer l’incroyable carrière de Shaquille O’Neal.

Acheter chez Basket4Ballers

Collection Jordan streetwear

Sweat Jordan Jumpman light curry

Affichez votre héritage avec ce sweat à capuche Jordan Jumpman, en baisse de 30% à l’occasion de ce Black Friday. Enveloppez-vous de son tissu en molleton épais, confortable et brossé pour plus de douceur. Son motif tendance forme un logo Jumpman composé à partir des lignes d’une carte topographique.

Acheter chez Basket4Ballers

T-Shirt Jordan 23 Engineered ’85 noir

Avec son style tendance inspiré de l’année 1985, prenez votre envol avec ce tee-shirt à manches longues Jordan, en baisse de 40% chez B4B. Il est confectionné en coton épais structuré avec des motifs irisés imprimés, créés par l’artiste invité Chuck Anderson.

Acheter chez Basket4Ballers