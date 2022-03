Stats & Highlights | Chicago retrouve sa défense, Washington coule avec la sienne

Quelques heures après avoir fêté l’historique victoire de Gregg Popovich, les Spurs affrontaient les Pacers avec une équipe B. Indiana en a logiquement profité.

Au plus mauvais moment dans la course au « play-in », les Wizards patinent. Ils encaissent 127 points à Portland et c’est leur troisième défaite de suite. Pour les Blazers, c’est une première victoire depuis presque un mois !

Enfin Alex Caruso est de retour à Chicago et on voit la différence puisque les Bulls ont très bien défendu contre les Cavaliers.

Chicago – Cleveland : 101-91

Même sans Zach LaVine (gêné par son genou) et avec un DeMar DeRozan pour une fois moins brillant, les Bulls ont pu écarter les Cavaliers. Ils l’ont fait en s’appuyant sur leur défense, en profitant du retour d’Alex Caruso. DeMar DeRozan, maladroit, a tout de même lancé les Bulls avec 17 points en première mi-temps et un shoot au buzzer.

Les Bulls avaient ainsi 11 points d’avance à la pause et comme Nikola Vucevic était en forme, avec 20 points et 14 rebonds, les joueurs de Billy Donovan ont géré la seconde période. Cleveland n’a jamais été menaçant.

Bulls / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. DeRozan 40 9/26 0/3 7/7 1 3 4 6 0 1 3 0 +12 25 16 J. Green 26 3/7 2/2 4/4 2 6 8 0 2 1 1 1 -14 12 17 N. Vucevic 34 9/19 2/5 0/1 2 12 14 0 3 2 3 1 -3 20 23 C. White 36 4/11 1/4 0/0 2 5 7 7 0 2 2 0 +3 9 16 A. Dosunmu 36 7/10 3/4 0/0 0 2 2 3 5 2 2 2 +3 17 21 D. Jones Jr. 15 1/3 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 +17 2 2 T. Brown Jr. 9 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 +10 0 1 T. Thompson 14 2/3 0/0 1/1 1 5 6 0 2 0 0 0 +13 5 10 A. Caruso 29 4/8 1/2 2/2 0 1 1 4 4 4 1 1 +9 11 16 Total 39/88 9/21 14/15 8 38 46 20 18 12 12 5 101 Cavaliers / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Love 34 4/9 2/5 0/0 0 11 11 3 3 0 1 1 -2 10 19 D. Wade 21 3/7 1/3 0/0 0 3 3 1 3 0 0 0 -8 7 7 I. Okoro 34 2/5 0/1 2/2 1 2 3 2 1 2 1 0 +11 6 9 E. Mobley 39 8/17 1/3 0/0 2 5 7 1 2 1 3 2 +7 17 16 D. Garland 42 9/24 0/3 7/8 1 6 7 7 3 1 6 0 -8 25 18 L. Stevens 13 1/4 0/0 0/0 0 3 3 1 4 1 0 1 -5 2 5 C. Osman 33 5/14 1/8 3/4 0 4 4 3 3 2 1 0 -18 14 12 E. Davis 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -6 0 1 R. Rondo 17 3/5 0/1 2/3 1 0 1 1 0 0 0 0 -20 8 7 B. Goodwin 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 2 0 Total 36/86 5/24 14/17 5 35 40 19 19 7 14 4 91

San Antonio – Indiana : 108-119

Au lendemain de la victoire historique contre Utah, Gregg Popovich a décidé de se passer de Dejounte Murray, Keldon Johnson et Jakob Poeltl, tous laissés au repos. Forcément, ça devient compliqué sans eux. Néanmoins, après une première mi-temps passée à courir derrière les Pacers, notamment après les trois paniers primés de Duane Washington Jr, les troupes du coach le plus victorieux de l’histoire terminent la période avec un 14-2.

Dans ce temps faible, Indiana perd alors trop de ballons mais conserve tout de même sept points d’avance à la pause. En début de seconde période, les hommes de Rick Carlisle se reprennent et passent un 12-4. L’écart est fait et les Pacers vont gérer jusqu’à la fin de rencontre.

Spurs / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Z. Collins 20 3/5 1/1 2/2 2 3 5 2 4 0 1 1 0 9 14 D. McDermott 3 1/2 0/0 3/3 0 0 0 0 0 0 1 0 +3 5 3 T. Jones 37 4/14 0/1 1/3 2 8 10 12 1 2 1 1 -8 9 21 J. Richardson 36 6/20 2/7 2/2 3 4 7 4 3 1 1 1 -20 16 14 D. Vassell 37 8/20 3/6 0/0 2 5 7 3 3 1 1 0 -7 19 17 K. Bates-Diop 8 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 -15 2 4 J. Landale 35 12/15 1/4 1/2 4 3 7 2 1 2 1 0 -5 26 32 L. Walker IV 33 6/16 4/9 4/4 0 6 6 2 0 0 1 0 -2 20 17 J. Primo 31 1/8 0/6 0/0 2 5 7 3 2 0 3 0 -1 2 2 Total 42/102 11/34 13/16 15 37 52 28 15 6 10 3 108 Pacers / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Jackson 24 5/11 0/1 5/5 1 4 5 0 3 1 2 2 +16 15 15 O. Brissett 27 3/4 1/1 2/2 1 6 7 0 1 1 0 0 +10 9 16 T. Haliburton 37 8/17 3/5 0/0 0 2 2 10 0 3 4 0 +2 19 21 B. Hield 36 7/18 3/12 0/0 0 5 5 6 2 1 3 0 +25 17 15 C. Duarte 34 5/9 3/5 2/2 1 7 8 1 3 0 1 0 +7 15 19 J. Smith 24 3/9 0/3 0/0 2 9 11 1 2 0 1 4 0 6 15 G. Bitadze 20 4/9 0/3 2/2 4 3 7 2 3 0 0 4 -4 10 18 D. Washington Jr. 21 7/9 3/4 2/2 0 2 2 0 4 0 1 0 -9 19 18 K. Sykes 17 3/6 1/2 2/2 0 0 0 3 2 0 0 0 +8 9 9 Total 45/92 14/36 15/15 9 38 47 23 20 6 12 10 119

Portland – Washington : 127-118

Enfin une victoire pour les Blazers ! Après avoir enchaîné les grosses défaites depuis le All-Star Break, Portland retrouve la victoire avec un Josh Hart de gala, auteur de 44 points, son record en carrière. L’arrière commence fort avec sept points marqués en une minute et dix secondes en premier quart-temps.

Comme les Wizards ne défendent pas (103 points encaissés après 36 minutes), d’autres coéquipiers en profitent puisque Trendon Watford (27 points) et Drew Eubanks (20 points) réalisent eux aussi leur meilleure prestation en carrière. Il y aura bien une réduction de l’écart en début de dernier acte, mais Washington n’a jamais fait les stops nécessaires pour s’offrir une chance de l’emporter.