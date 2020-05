S’il était lycéen aujourd’hui, Jayson Tatum irait en G-League pour rejoindre la « Select Team »

Après avoir avoué qu’il avait d’abord imaginé son avenir à Phoenix plutôt qu’à Boston, Jayson Tatum a de nouveau imaginé réécrire sa carrière sur les ondes du podcast « All The Smoke ».

Matt Barnes et Stephen Jackson lui ont demandé son choix entre l’université, Duke en l’occurrence, et la « Select Team » mise en place par la G-League. Jayson Tatum change d’avis selon s’il répond aujourd’hui ou à l’époque.

« C’est difficile, car je connais la fin de l’histoire », répond l’ailier des Celtics. « Je pense que j’aurais tout de même signé à Duke. Mais, quatre ans en arrière, j’ai 18 ans, je sors du lycée St. Louis et il y a 500 000 dollars devant moi ? Je vais en G-League, c’est sûr et certain. »

Il n’a donc aucun regret d’avoir passé une saison chez les Blue Devils, mais comme beaucoup de joueurs, Jayson Tatum sait à quel point l’argument financier pèse vis-à-vis d’une université qui ne permet pas (encore) de faire fructifier son image.

« Je pense qu’il est nécessaire de changer ça à l’université. On devrait pouvoir faire de l’argent avec sa popularité. Comme si, quand j’étais à Duke, j’avais voulu monter une session de dédicaces pendant trois heures à 25 dollars la signature. Je dois pouvoir le faire. »

Ce sera le cas à partir de la saison 2021-2022. Tandis que, normalement, la saison suivante, le « one-and-done » sera abandonné et les lycéens les plus prisés pourront à nouveau rejoindre directement la NBA.