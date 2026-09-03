L’Euroleague fait son retour sur beIN Sports

Après la NBA, la WNBA et les compétitions FIBA, beIN Sports ajoute une nouvelle pièce à son offre basket. La chaîne vient ainsi d’annoncer l’acquisition des droits de diffusion de l’EuroLeague pour la saison 2026/27.

Les abonnés pourront notamment suivre l’intégralité des rencontres des deux clubs français engagés dans la compétition, le Paris Basketball et l’ASVEL. À cela s’ajoutera une autre grande affiche lors de chacune des 38 journées de saison régulière, avant une sélection de rencontres des playoffs puis l’intégralité du Final Four, programmé du 28 au 30 mai 2027.

La saison régulière débutera le 24 septembre, avec notamment un déplacement relevé du Paris Basketball sur le parquet du Panathinaikos, à 20h15, tandis que l’ASVEL recevra le Maccabi Tel-Aviv à 20h45.

L’occasion pour le public français de retrouver de nombreux internationaux tricolores engagés aux quatre coins du continent. Guerschon Yabusele, Sylvain Francisco et Mathias Lessort porteront ainsi les couleurs du Panathinaikos, tandis que Nadir Hifi conduira toujours le Paris Basketball.

Un large catalogue basket

Matthew Strazel et Isaïa Cordinier évolueront pour leur part à l’Anadolu Efes, alors qu’Evan Fournier, champion d’Europe en titre et MVP du dernier Final Four, défendra son trophée avec l’Olympiacos.

Avant même le début de la saison régulière, beIN Sports diffusera également la première SuperCoupe de l’EuroLeague, organisée les 18 et 19 septembre à Abu Dhabi. Le Real Madrid, l’Olympiacos, Fenerbahçe et Dubaï Basketball participeront à cette nouvelle compétition.

Avec cette acquisition, beIN Sports renforce un catalogue basket déjà fourni. La chaîne diffusera cette saison la NBA pour la 15e année consécutive, avec au moins un match par jour en saison régulière, le All-Star Weekend, les affiches de Noël, le MLK Day, les playoffs, les finales de la conférence Ouest et les NBA Finals.

La WNBA reste également au programme, tout comme les compétitions FIBA. À commencer par la Coupe du monde féminine 2026, diffusée en intégralité et en exclusivité du 4 au 13 septembre, avant la Coupe du monde masculine 2027 organisée au Qatar.