Pronostics NBA | Misez sur Victor Wembanyama dans le Game 7

Après son Game 6 de patron (28 pts, 10 rbds, 3 contres, 4 trois-points), Victor Wembanyama revient à Oklahoma City avec une confiance absolue. Il a déjà performé sur ce parquet en Game 1, et on sait que la grande scène ne lui fait pas peur, bien au contraire. Ce soir, il a la possibilité d’imiter LeBron James et d’atteindre les Finals à 22 ans. Hartenstein et Holmgren vont encore lui mener la vie dure, mais Wemby aura à coeur de briller dans le premier Game 7 de sa carrière.

– Victor Wembanyama cumule un total de points et de rebonds supérieur à 39.5. Cote : 1.83

– Victor Wembanyama meilleur marqueur du match. Cote : 2.78

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