Pronostics NBA | Misez sur Nikola Jokic face à Portland

Fort de leurs 8 victoires de suite, les Nuggets ont la possibilité de finir 3e puisque les Lakers doivent boucler la saison sans Luka Doncic, ni Austin Reaves. Cela passe par un sans-faute et ça commence dès ce soir par la réception des Blazers, qui sont à la lutte pour la 8e place avec les Clippers.

– Nikola Jokic à plus de 11,5 passes. Cote : 1.90

– Nikola Jokic réussit une performance de 54,5 (Points + rebonds + passes) ou plus. Cote : 2.25

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