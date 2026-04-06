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Pronostics NBA | Misez sur Nikola Jokic face à Portland

Publié le 6/04/2026 à 18:50 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce lundi, les Nuggets visent une 9e victoire de suite face aux Blazers.

jokic

Fort de leurs 8 victoires de suite, les Nuggets ont la possibilité de finir 3e puisque les Lakers doivent boucler la saison sans Luka Doncic, ni Austin Reaves. Cela passe par un sans-faute et ça commence dès ce soir par la réception des Blazers, qui sont à la lutte pour la 8e place avec les Clippers.

– Nikola Jokic à plus de 11,5 passes. Cote : 1.90

– Nikola Jokic réussit une performance de 54,5 (Points + rebonds + passes) ou plus. Cote : 2.25

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