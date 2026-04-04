Pronostics NBA | Misez sur l’énorme duel Jokic – Wembanyama

C’est l’une des plus belles affiches de cette fin de saison avec les Nuggets qui accueillent les Spurs dans une demi-finale de conférence avant l’heure. L’occasion de voir, face à face, les deux meilleurs pivots de la NBA.

– Nikola Jokic à plus de 12,5 passes. Cote : 2.53

– Victor Wembanyama réussit une performance de 44,5 (Points + rebonds + passes) ou plus. Cote : 2.0

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