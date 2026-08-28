Interview Maxime Raynaud : « Il faut de tout pour faire une équipe »

Le jeune pivot des Kings avait déjà réussi une entrée remarquée pour sa première sélection contre la Belgique à Anvers, avec 10 points et 4 rebonds en 16 minutes. Hier soir, face à la Slovénie, Maxime Raynaud a de nouveau été très efficace en sortie de banc, apportant 13 points (2/3 aux tirs mais surtout 8/8 aux lancers) et 15 d’évaluation en moins de 10 minutes de jeu.

Inséré dans un rôle de troisième pivot pas forcément évident, d’autant plus pour un rookie, il apprend à naviguer dans une raquette tricolore plus forte que jamais dans son histoire (longue de 100 ans désormais).

Maxime, quels enseignements tirez-vous de cette victoire probante ?

On a fait un super bon départ, surtout le cinq majeur qui a fait du très bon travail. On essaie un peu d’être comme un rouleau compresseur. Gérer, c’est bien, mais si on peut encore dominer plus en seconde mi-temps, c’est mieux. On a trouvé des bons tirs, même s’ils ne sont pas forcément rentrés. Les tenir à 65 points, c’est très positif. C’est prometteur. Le plus important, c’est de gagner les matches qui comptent et progresser, c’est ce qu’on est en train de faire. On est sur une belle lancée.

Personnellement, vous avez réussi une jolie prestation à 13 points, comment vous sentez-vous dans ce groupe qui vous a semble-t-il bien intégré ?

Je suis un rookie, donc j’essaye encore d’apprendre avec l’Équipe de France. Je vais utiliser tout ce que j’ai fait cet été pour ma saison [NBA]. (…) Je n’ai pas appréhendé. C’est du basket, ce sont des gens que j’ai regardé jouer quand j’étais plus jeune, que ce soit Rudy ou Evan, et ensuite, ce sont d’autres gars avec qui j’ai joué quand j’étais plus jeune, que ce soit Matthew ou Victor. En fait, c’est tout naturel. Après, c’est la performance collective qui compte, le plus important est de gagner des matches. Individuellement, j’ai passé un an à me préparer avec des pros, donc je pense que je suis à peu près prêt. Mais je comprends aussi que je n’aurai pas les mêmes minutes que Rudy ou Victor. Mon rôle est de mettre de l’énergie en sortie de banc et m’assurer qu’on reste bien soudé et ça me va. Il faut de tout pour faire une équipe.

On imagine que vous aimeriez aussi avoir votre chance sur de plus longues séquences de jeu avec Victor, avec lequel vous avez des affinités en plus ?

Absolument pas, non, zéro [rires] ! Bien sûr, c’est un mec cool, c’est un de mes meilleurs amis, et en plus, c’est le meilleur joueur du monde. Evidemment, on a tous envie de jouer avec lui. Je peux vous dire que ce soit à l’entrainement ou en match, on a tous envie d’être dans son équipe !

Propos recueillis à l’AccorArena de Paris Bercy