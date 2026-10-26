New York Knicks – Detroit Pistons : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Knicks reçoivent Detroit au Madison Square Garden mardi 27 octobre 2026, à 1h00 heure française, pour un choc entre le champion NBA en titre en quête d’un premier succès et l’unique équipe invaincue à l’Est.
New York a enchaîné trois défaites pour ouvrir la saison qui suit son premier titre en 53 ans, tandis que Detroit compte 3 belles victoires malgré l’absence de deux titulaires dans le secteur intérieur.
Forme et perspectives : Detroit Pistons et New York Knicks avant le choc
À domicile, New York aborde cette rencontre sans le moindre succès en trois matchs, après notamment avoir cédé 102-111 face à Orlando dimanche au Madison Square Garden.
De son côté, Detroit reste sur trois victoires de suite, dont un succès 106-93 décroché à Philadelphie dimanche, avec une performance décisive de Cade Cunningham, auteur de 26 points.
Avec 118,3 points marqués pour cent possessions, les Pistons présentent la meilleure efficacité offensive entre les deux formations à ce stade de la saison.
Invaincus, les Pistons occupent déjà les commandes à l’Est après trois journées seulement.
New York encaisse 108,6 points pour cent possessions, une défense bien plus perméable que celle qui l’avait emmené jusqu’au titre en juin dernier.
L’écart de différentiel net entre les deux équipes dépasse 19 points sur cent possessions, le signal le plus frappant de ce début de saison.
Les deux équipes disposent d’une seule journée de repos avant d’enchaîner un second match en back-to-back mercredi : Detroit recevra Charlotte, tandis que New York se déplacera à Chicago.
Infos équipes et absences pour New York Knicks – Detroit Pistons
Jalen Duren et Ausar Thompson ne feront pas le déplacement au Madison Square Garden, alors qu’ils avaient été titulaires lors des deux premiers matchs de la saison.
Isaiah Joe demeure incertain en raison d’une gêne à la hanche, qui l’avait déjà contraint à quitter le terrain dimanche face à Philadelphie.
Du côté des Knicks, Jose Alvarado, meneur remplaçant, est le seul joueur annoncé absent, victime d’une entorse à la cheville.
Dans la raquette new-yorkaise, Andre Drummond demeure sur le banc, écarté de la rotation par Mike Brown, et n’a toujours pas été aligné dans le cinq de départ cette saison.
Privé de Duren, Detroit devrait reconduire Paul Reed et John Collins dans l’intérieur, une configuration déjà testée lors du succès à Philadelphie.
Les duels clés de Detroit Pistons – New York Knicks
Cade Cunningham produit autant en création qu’au scoring, avec 8 passes décisives par match en complément de ses 21 points, tandis que Jalen Brunson doit assumer seul la charge offensive new-yorkaise face à une défense extérieure solide.
Avec Jalen Duren absent, Paul Reed hérite d’une mission difficile face à un pivot qui capte 12 rebonds par match et étire la défense grâce à son tir extérieur.
Paris joueurs pour Detroit Pistons – New York Knicks
Cade Cunningham a dépassé les 20 points dans chacune de ses trois sorties, avec plus de responsabilités avec Thompson et Duren absents.
Karl Anthony Towns capte 12 rebonds par match et face à une raquette de Detroit privée de Duren, KAT pourrait encore assumer son rang.
Jalen Brunson reste le meilleur marqueur des Knicks malgré le début de saison difficile de son équipe, avec 22,7 points de moyenne.
Confrontations directes entre Detroit Pistons et New York Knicks
VS
Les trois dernières confrontations en saison régulière ont toutes été remportées par Detroit, avec un écart cumulé de 84 points sur l’ensemble des trois rencontres.
Les deux équipes ne se sont pas encore affrontées cette saison 2026-27 : ce match de mardi ouvre donc leur série.
Pronostics pour Detroit Pistons – New York Knicks
La différence d’efficacité entre les deux équipes, combinée aux trois victoires d’affilée de Detroit, plaide en faveur des Pistons malgré l’indisponibilité de deux titulaires dans le secteur intérieur.
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