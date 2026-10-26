New York Knicks – Detroit Pistons : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Knicks reçoivent Detroit au Madison Square Garden mardi 27 octobre 2026, à 1h00 heure française, pour un choc entre le champion NBA en titre en quête d’un premier succès et l’unique équipe invaincue à l’Est.

New York a enchaîné trois défaites pour ouvrir la saison qui suit son premier titre en 53 ans, tandis que Detroit compte 3 belles victoires malgré l’absence de deux titulaires dans le secteur intérieur.

Forme et perspectives : Detroit Pistons et New York Knicks avant le choc

Forme du moment Detroit Pistons 3-0 · 1re à l’Est · à l’extérieur ce soir-là V V V 117,0 Pts/match (ext.) 102,0 Pts encaissés 118,3 Eff. offensive 105,6 Eff. défensive New York Knicks 0-3 · 12e à l’Est · à domicile ce soir-là D D D 101,0 Pts/match (dom.) 108,5 Pts encaissés 102,2 Eff. offensive 108,6 Eff. défensive

À domicile, New York aborde cette rencontre sans le moindre succès en trois matchs, après notamment avoir cédé 102-111 face à Orlando dimanche au Madison Square Garden.

De son côté, Detroit reste sur trois victoires de suite, dont un succès 106-93 décroché à Philadelphie dimanche, avec une performance décisive de Cade Cunningham, auteur de 26 points.

Avec 118,3 points marqués pour cent possessions, les Pistons présentent la meilleure efficacité offensive entre les deux formations à ce stade de la saison.

Invaincus, les Pistons occupent déjà les commandes à l’Est après trois journées seulement.

Comparatif des équipes Detroit Pistons New York Knicks 47,3 % Au tir (FG%) 40,8 % Detroit +6,5 % 15,7 Paniers à 3 points marqués 12,0 Detroit +3,7 52,0 Rebonds/match 47,3 Detroit +4,7 28,7 Passes décisives/match 24,7 Detroit +4,0 16,3 Balles perdues/match 18,0 New York +1,7 +12,7 Différentiel net -6,4 Detroit +19,1

New York encaisse 108,6 points pour cent possessions, une défense bien plus perméable que celle qui l’avait emmené jusqu’au titre en juin dernier.

L’écart de différentiel net entre les deux équipes dépasse 19 points sur cent possessions, le signal le plus frappant de ce début de saison.

Les deux équipes disposent d’une seule journée de repos avant d’enchaîner un second match en back-to-back mercredi : Detroit recevra Charlotte, tandis que New York se déplacera à Chicago.

Infos équipes et absences pour New York Knicks – Detroit Pistons

Absences Detroit Pistons Jalen Duren, élongation à l’ischio-jambier titulaire, pivot Absent Ausar Thompson, cheville titulaire, ailier Absent Isaiah Joe, hanche Incertain New York Knicks Jose Alvarado, cheville remplaçant, meneur Absent

Jalen Duren et Ausar Thompson ne feront pas le déplacement au Madison Square Garden, alors qu’ils avaient été titulaires lors des deux premiers matchs de la saison.

Isaiah Joe demeure incertain en raison d’une gêne à la hanche, qui l’avait déjà contraint à quitter le terrain dimanche face à Philadelphie.

Du côté des Knicks, Jose Alvarado, meneur remplaçant, est le seul joueur annoncé absent, victime d’une entorse à la cheville.

Dans la raquette new-yorkaise, Andre Drummond demeure sur le banc, écarté de la rotation par Mike Brown, et n’a toujours pas été aligné dans le cinq de départ cette saison.

Privé de Duren, Detroit devrait reconduire Paul Reed et John Collins dans l’intérieur, une configuration déjà testée lors du succès à Philadelphie.

Les duels clés de Detroit Pistons – New York Knicks

Cunningham face à Brunson Cade Cunningham DET VS Jalen Brunson NYK 21,3 Pts/match 8,0 Passes/match 22,7 Pts/match 3,7 Passes/match Cade Cunningham produit autant en création qu’au scoring, avec 8 passes décisives par match en complément de ses 21 points, tandis que Jalen Brunson doit assumer seul la charge offensive new-yorkaise face à une défense extérieure solide. Towns face à Reed Paul Reed DET VS Karl-Anthony Towns NYK 11,0 Pts/match 8,3 Reb/match 21,0 Pts/match 12,0 Reb/match Avec Jalen Duren absent, Paul Reed hérite d’une mission difficile face à un pivot qui capte 12 rebonds par match et étire la défense grâce à son tir extérieur.

Paris joueurs pour Detroit Pistons – New York Knicks

Paris sur les performances individuelles Cade Cunningham DET Points marqués Plus de 20,5 21,3 Moy. saison (pts) 21,3 3 derniers matchs 3 Matchs joués Cade Cunningham a dépassé les 20 points dans chacune de ses trois sorties, avec plus de responsabilités avec Thompson et Duren absents. Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 10,5 12,0 Moy. saison (reb) 12,0 3 derniers matchs 3 Matchs joués Karl Anthony Towns capte 12 rebonds par match et face à une raquette de Detroit privée de Duren, KAT pourrait encore assumer son rang. Jalen Brunson NYK Points marqués Plus de 20,5 22,7 Moy. saison (pts) 22,7 3 derniers matchs 3 Matchs joués Jalen Brunson reste le meilleur marqueur des Knicks malgré le début de saison difficile de son équipe, avec 22,7 points de moyenne.

Confrontations directes entre Detroit Pistons et New York Knicks

Confrontations directes Detroit Pistons VS New York Knicks Detroit 126-111 New York MSG Detroit 118-80 New York Détroit Detroit 121-90 New York Détroit

Les trois dernières confrontations en saison régulière ont toutes été remportées par Detroit, avec un écart cumulé de 84 points sur l’ensemble des trois rencontres.

Les deux équipes ne se sont pas encore affrontées cette saison 2026-27 : ce match de mardi ouvre donc leur série.

Pronostics pour Detroit Pistons – New York Knicks

Pronostics Écart Detroit Pistons -9,5 Un différentiel net de 19 points sur cent possessions justifie une victoire nette des Pistons, même privés de deux titulaires dans la raquette. Total Plus de 213,5 points Les deux attaques tournent au-delà de 100 points par match et aucune des deux défenses n’a montré beaucoup de solidité sur ce début de saison. Perf. joueur Cade Cunningham plus de 20,5 points Cade Cunningham a dépassé ce seuil lors de ses trois sorties, et avec des absences dans son équipe, son scoring sera encore primordial. Combiné Detroit Pistons -9,5 + Cade Cunningham plus de 20,5 points Les deux pronostics s’appuient sur la même supériorité offensive mise en évidence par Detroit au cours de ses trois premiers matchs.

Pronostic sur le score du match Detroit Pistons 114-101 New York Knicks Écart de points : 13 · Total de points : 215

La différence d’efficacité entre les deux équipes, combinée aux trois victoires d’affilée de Detroit, plaide en faveur des Pistons malgré l’indisponibilité de deux titulaires dans le secteur intérieur.

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