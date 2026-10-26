Andre Drummond puni par Mike Brown

Décidément, New York connaît un début de saison bien délicat. Champions il y a quelques mois, les Knicks pataugent et ont concédé, contre Orlando, une troisième défaite de suite pour entamer la défense de leur titre.

Dans ce contexte difficile, Andre Drummond a été le premier à faire les frais des choix de Mike Brown. Au milieu du deuxième quart-temps, l’intérieur est revenu en défense en trottinant, laissant le Magic inscrire un panier facile en transition. Une séquence qui a visiblement déplu à son entraîneur, lequel a immédiatement envoyé DAndre rummond sur le banc. Le pivot n’a ensuite plus revu le parquet de la soirée.

Un traitement que le double All-Star n’a pas compris. « Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Je ne peux asbolument rien faire pour changer le fait que je ne joue pas », a ruminé le pivot. « Tout ce que je peux faire, c’est encourager mes coéquipiers et espérer que les choses se passent pour le mieux. »

Andre Drummond n’a pas reçu d’explication de la part de son entraîneur, qui a préféré lancer James Wiseman. Sans grand succès, puisque l’ancien des Warriors a manqué ses cinq tirs et n’a pas réussi à relancer les Knicks.

« Tout le monde peut jouer »

De son côté, Mike Brown défend un choix de circonstance, qui ne remet pas en cause le statut d’Andre Drummond.

« J’ai trouvé que notre défense sur les situations de transition n’était pas bonne à ce moment-là, et ce n’était pas uniquement à cause de [Drummond]. Mais j’avais envie de tenter quelque chose de différent », a expliqué le coach. « Wiseman réalise de bonnes performances à l’entraînement. Je voulais lui donner sa chance et j’ai trouvé qu’il avait été plutôt bon lors de son premier passage sur le terrain, en première mi-temps. J’ai donc décidé de lui accorder une deuxième séquence de jeu. Andre retrouvera son rôle de back-up lors du prochain match. »

Malgré tout, cette décision a une dimension symbolique. Elle illustre la volonté de l’entraîneur de rapidement trouver des solutions, quitte à modifier ses rotations et à bousculer les habitudes de ses remplaçants.

« La première chose que je veux clarifier, c’est que nous avons notre cinq majeur. Mais en dehors de ça, tout le monde peut jouer », a-t-il détaillé. « Quand tu es remplaçant dans cette ligue, ça ne veut pas dire que tu seras systématiquement le septième ou le huitième joueur à entrer en jeu. Non, il y a de la concurrence. C’est moins le cas pour les titulaires lorsque ton cinq majeur est bien établi, comme c’est le cas chez nous. Mais pour tous les autres joueurs, je peux décider à tout moment de faire passer l’un d’entre eux devant un autre dans la rotation. »

Et ça dépendra donc des efforts que les remplaçants sont prêts à faire lors de leurs minutes sur le terrain…

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 20.7 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32.3 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 30.5 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 32.9 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 29.7 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 33.7 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 33.5 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 DET/CLE 57 33.0 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2020-21 CLE/LAL 46 27.0 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2021-22 PHI/BRO 73 19.7 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 7.9 2022-23 CHI 67 12.7 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17.1 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHI 40 18.8 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3 2025-26 PHI 63 19.5 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 2.0 0.6 1.0 0.8 6.4 2026-27 NYK 3 12.9 44.4 0.0 50.0 2.7 3.7 6.3 2.0 1.7 0.3 0.0 0.7 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.