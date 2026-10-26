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Andre Drummond puni par Mike Brown

Publié le 26/10/2026 à 15:03 Twitter Facebook

NBA – Très peu utilisé lors de la défaite des Knicks face au Magic dimanche, Andre Drummond n’a pas compris la décision de Mike Brown de ne plus le faire jouer après une séquence défensive ratée.

Andre DrummondDécidément, New York connaît un début de saison bien délicat. Champions il y a quelques mois, les Knicks pataugent et ont concédé, contre Orlando, une troisième défaite de suite pour entamer la défense de leur titre.

Dans ce contexte difficile, Andre Drummond a été le premier à faire les frais des choix de Mike Brown. Au milieu du deuxième quart-temps, l’intérieur est revenu en défense en trottinant, laissant le Magic inscrire un panier facile en transition. Une séquence qui a visiblement déplu à son entraîneur, lequel a immédiatement envoyé DAndre rummond sur le banc. Le pivot n’a ensuite plus revu le parquet de la soirée.

Un traitement que le double All-Star n’a pas compris. « Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Je ne peux asbolument rien faire pour changer le fait que je ne joue pas », a ruminé le pivot. « Tout ce que je peux faire, c’est encourager mes coéquipiers et espérer que les choses se passent pour le mieux. »

Andre Drummond n’a pas reçu d’explication de la part de son entraîneur, qui a préféré lancer James Wiseman. Sans grand succès, puisque l’ancien des Warriors a manqué ses cinq tirs et n’a pas réussi à relancer les Knicks.

« Tout le monde peut jouer »

De son côté, Mike Brown défend un choix de circonstance, qui ne remet pas en cause le statut d’Andre Drummond.

« J’ai trouvé que notre défense sur les situations de transition n’était pas bonne à ce moment-là, et ce n’était pas uniquement à cause de [Drummond]. Mais j’avais envie de tenter quelque chose de différent », a expliqué le coach. « Wiseman réalise de bonnes performances à l’entraînement. Je voulais lui donner sa chance et j’ai trouvé qu’il avait été plutôt bon lors de son premier passage sur le terrain, en première mi-temps. J’ai donc décidé de lui accorder une deuxième séquence de jeu. Andre retrouvera son rôle de back-up lors du prochain match. »

Malgré tout, cette décision a une dimension symbolique. Elle illustre la volonté de l’entraîneur de rapidement trouver des solutions, quitte à modifier ses rotations et à bousculer les habitudes de ses remplaçants.

« La première chose que je veux clarifier, c’est que nous avons notre cinq majeur. Mais en dehors de ça, tout le monde peut jouer », a-t-il détaillé. « Quand tu es remplaçant dans cette ligue, ça ne veut pas dire que tu seras systématiquement le septième ou le huitième joueur à entrer en jeu. Non, il y a de la concurrence. C’est moins le cas pour les titulaires lorsque ton cinq majeur est bien établi, comme c’est le cas chez nous. Mais pour tous les autres joueurs, je peux décider à tout moment de faire passer l’un d’entre eux devant un autre dans la rotation. »

Et ça dépendra donc des efforts que les remplaçants sont prêts à faire lors de leurs minutes sur le terrain…

Andre DrummondPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2012-13DET6020.760.850.037.12.84.87.60.52.41.01.01.67.9
2013-14DET8132.362.30.041.85.47.813.20.43.41.21.41.613.5
2014-15DET8230.551.40.038.95.38.113.50.73.50.91.51.913.8
2015-16DET8132.952.133.335.54.99.914.80.83.01.51.91.416.2
2016-17DET8129.753.028.638.64.39.513.81.12.91.51.91.113.6
2017-18DET7833.752.90.060.55.110.916.03.03.21.52.61.615.0
2018-19DET7933.553.313.259.05.410.215.61.43.41.72.21.717.3
2019-20DET/CLE5733.053.314.357.54.410.815.22.73.51.93.61.617.7
2020-21CLE/LAL4627.049.30.060.03.68.412.02.03.21.42.71.114.9
2021-22PHI/BRO7319.757.00.052.43.16.29.31.82.61.11.60.97.9
2022-23CHI6712.760.60.053.62.14.66.60.51.70.71.10.46.0
2023-24CHI7917.155.60.059.23.45.69.00.51.80.91.00.68.4
2024-25PHI4018.850.015.062.22.75.07.80.92.41.01.40.57.3
2025-26PHI6319.547.235.663.13.25.38.41.32.00.61.00.86.4
2026-27NYK312.944.40.050.02.73.76.32.01.70.30.00.76.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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