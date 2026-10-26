Andre Drummond puni par Mike Brown

Décidément, New York connaît un début de saison bien délicat. Champions il y a quelques mois, les Knicks pataugent et ont concédé, contre Orlando, une troisième défaite de suite pour entamer la défense de leur titre.
Dans ce contexte difficile, Andre Drummond a été le premier à faire les frais des choix de Mike Brown. Au milieu du deuxième quart-temps, l’intérieur est revenu en défense en trottinant, laissant le Magic inscrire un panier facile en transition. Une séquence qui a visiblement déplu à son entraîneur, lequel a immédiatement envoyé DAndre rummond sur le banc. Le pivot n’a ensuite plus revu le parquet de la soirée.
Un traitement que le double All-Star n’a pas compris. « Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Je ne peux asbolument rien faire pour changer le fait que je ne joue pas », a ruminé le pivot. « Tout ce que je peux faire, c’est encourager mes coéquipiers et espérer que les choses se passent pour le mieux. »
Andre Drummond n’a pas reçu d’explication de la part de son entraîneur, qui a préféré lancer James Wiseman. Sans grand succès, puisque l’ancien des Warriors a manqué ses cinq tirs et n’a pas réussi à relancer les Knicks.
« Tout le monde peut jouer »
De son côté, Mike Brown défend un choix de circonstance, qui ne remet pas en cause le statut d’Andre Drummond.
« J’ai trouvé que notre défense sur les situations de transition n’était pas bonne à ce moment-là, et ce n’était pas uniquement à cause de [Drummond]. Mais j’avais envie de tenter quelque chose de différent », a expliqué le coach. « Wiseman réalise de bonnes performances à l’entraînement. Je voulais lui donner sa chance et j’ai trouvé qu’il avait été plutôt bon lors de son premier passage sur le terrain, en première mi-temps. J’ai donc décidé de lui accorder une deuxième séquence de jeu. Andre retrouvera son rôle de back-up lors du prochain match. »
Malgré tout, cette décision a une dimension symbolique. Elle illustre la volonté de l’entraîneur de rapidement trouver des solutions, quitte à modifier ses rotations et à bousculer les habitudes de ses remplaçants.
« La première chose que je veux clarifier, c’est que nous avons notre cinq majeur. Mais en dehors de ça, tout le monde peut jouer », a-t-il détaillé. « Quand tu es remplaçant dans cette ligue, ça ne veut pas dire que tu seras systématiquement le septième ou le huitième joueur à entrer en jeu. Non, il y a de la concurrence. C’est moins le cas pour les titulaires lorsque ton cinq majeur est bien établi, comme c’est le cas chez nous. Mais pour tous les autres joueurs, je peux décider à tout moment de faire passer l’un d’entre eux devant un autre dans la rotation. »
Et ça dépendra donc des efforts que les remplaçants sont prêts à faire lors de leurs minutes sur le terrain…
|Andre Drummond
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|DET
|60
|20.7
|60.8
|50.0
|37.1
|2.8
|4.8
|7.6
|0.5
|2.4
|1.0
|1.0
|1.6
|7.9
|2013-14
|DET
|81
|32.3
|62.3
|0.0
|41.8
|5.4
|7.8
|13.2
|0.4
|3.4
|1.2
|1.4
|1.6
|13.5
|2014-15
|DET
|82
|30.5
|51.4
|0.0
|38.9
|5.3
|8.1
|13.5
|0.7
|3.5
|0.9
|1.5
|1.9
|13.8
|2015-16
|DET
|81
|32.9
|52.1
|33.3
|35.5
|4.9
|9.9
|14.8
|0.8
|3.0
|1.5
|1.9
|1.4
|16.2
|2016-17
|DET
|81
|29.7
|53.0
|28.6
|38.6
|4.3
|9.5
|13.8
|1.1
|2.9
|1.5
|1.9
|1.1
|13.6
|2017-18
|DET
|78
|33.7
|52.9
|0.0
|60.5
|5.1
|10.9
|16.0
|3.0
|3.2
|1.5
|2.6
|1.6
|15.0
|2018-19
|DET
|79
|33.5
|53.3
|13.2
|59.0
|5.4
|10.2
|15.6
|1.4
|3.4
|1.7
|2.2
|1.7
|17.3
|2019-20
|DET/CLE
|57
|33.0
|53.3
|14.3
|57.5
|4.4
|10.8
|15.2
|2.7
|3.5
|1.9
|3.6
|1.6
|17.7
|2020-21
|CLE/LAL
|46
|27.0
|49.3
|0.0
|60.0
|3.6
|8.4
|12.0
|2.0
|3.2
|1.4
|2.7
|1.1
|14.9
|2021-22
|PHI/BRO
|73
|19.7
|57.0
|0.0
|52.4
|3.1
|6.2
|9.3
|1.8
|2.6
|1.1
|1.6
|0.9
|7.9
|2022-23
|CHI
|67
|12.7
|60.6
|0.0
|53.6
|2.1
|4.6
|6.6
|0.5
|1.7
|0.7
|1.1
|0.4
|6.0
|2023-24
|CHI
|79
|17.1
|55.6
|0.0
|59.2
|3.4
|5.6
|9.0
|0.5
|1.8
|0.9
|1.0
|0.6
|8.4
|2024-25
|PHI
|40
|18.8
|50.0
|15.0
|62.2
|2.7
|5.0
|7.8
|0.9
|2.4
|1.0
|1.4
|0.5
|7.3
|2025-26
|PHI
|63
|19.5
|47.2
|35.6
|63.1
|3.2
|5.3
|8.4
|1.3
|2.0
|0.6
|1.0
|0.8
|6.4
|2026-27
|NYK
|3
|12.9
|44.4
|0.0
|50.0
|2.7
|3.7
|6.3
|2.0
|1.7
|0.3
|0.0
|0.7
|6.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.