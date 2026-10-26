Les Knicks, un champion en chausson ?

« Je l’ai dit pendant le training camp, et encore maintenant, qu’on allait voir de quoi on était fait dans les premières semaines de la saison. On est face à de l’adversité. Comment allons-nous répondre ? »

L’adversité évoquée par Jalen Brunson, c’est le bilan de New York après une semaine de saison régulière. Trois matchs, trois défaites. Un départ forcément inquiétant pour les champions en titre, qui ont pourtant été en position de l’emporter à chaque rencontre.

« Tout le monde peut dire qu’on n’en est qu’au début de la saison. On peut se servir de ça comme d’une excuse », poursuit le MVP des Finals 2026, qui refuse justement de se réfugier derrière cet argument.

Mais quel est le problème, alors, pour des Knicks qui n’arrivent pas à conclure leurs rencontres ? Pour Jalen Brunson, le titre remporté la saison passée a peut-être installé une forme de relâchement.

« Quand on a des temps forts, qu’on ressemble à l’équipe de la saison passée, on entre dans un certain confort », poursuit le meneur de jeu. « On doit continuer d’avoir le pied sur l’accélérateur et jouer comme l’an dernier. Ce n’est pas comme la saison passée. C’est la nature humaine. On doit l’accepter et progresser. J’espère qu’après quelques matches, on pourra dire qu’on a avancé grâce à ça. »

Impossible de simplement appuyer sur un bouton

Face au Magic, les Knicks ont justement illustré ce défaut. New York a démarré la rencontre par un 12-0, profitant des difficultés offensives d’Orlando, privé de Paolo Banchero. Mais les Floridiens sont progressivement revenus, avant de faire la différence dans le dernier quart-temps pour s’imposer 111-102.

Les Knicks ont ainsi alterné les bonnes séquences et les passages à vide, sans jamais retrouver l’autorité qui faisait leur force en 2025/26. Malgré l’absence de Paolo Banchero et les difficultés initiales de Franz Wagner, ils n’ont pas su enfoncer le clou lorsqu’ils en avaient l’occasion.

« Le plus important, c’est de continuer de les coacher, de leur dire la vérité », assume Mike Brown. « On doit continuer à se concentrer sur les petits détails, à les mettre en pratique à l’entraînement pour que cela porte ses fruits pendant les matches. Je vais vraiment leur mettre la pression si je trouve qu’il y a un manque d’effort. »

Est-ce le cas actuellement ? Les efforts sont-ils insuffisants ? Le coach des Knicks ne veut en tout cas pas croire que le statut de champion suffira à faire la différence.

« On n’est pas bien, c’est vrai, et on est les seuls à pouvoir y remédier », assure-t-il. « On ne peut pas appuyer sur un bouton et penser que ça va permettre de gagner des matches. Personne ne va rien nous donner. On doit être meilleurs sur les détails et mieux shooter. »

Un rappel qui rejoint celui de Jalen Brunson : pour retrouver leur niveau de la saison passée, les Knicks devront d’abord retrouver les exigences qui leur ont permis de décrocher le titre. Le plus tôt sera le mieux…