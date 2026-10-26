Les Pistons reprennent déjà les commandes à l’Est

Trois matchs, trois victoires et déjà la première place de la conférence Est. La saison passée, les Pistons avaient dû attendre plus de deux semaines de compétition pour atteindre ce sommet. Un trône sur lequel les joueurs de Detroit viennent de remonter après leur victoire à Philadelphie, à l’issue d’une première semaine de jeu.

Avec leur bilan parfait, les Pistons sont désormais la dernière équipe invaincue de leur conférence, après avoir justement fait tomber des Sixers qui présentaient le même bilan avant cette rencontre.

« On veut jouer du bon basket, et cela doit devenir quelque chose de régulier pour nous. Je ne sais pas si on a déjà joué notre meilleur basket. Tant qu’on se bat comme on le fait, tant qu’on joue le basket des Pistons, on se donne une chance chaque soir », réagit J.B. Bickerstaff à l’issue de cette troisième victoire de l’année.

Un succès acquis chez une autre équipe très ambitieuse de l’Est, certes amputée de deux titulaires, Joel Embiid et VJ Edgecombe. Mais l’équation était comparable côté Pistons, privés de Jalen Duren et d’Ausar Thompson.

Cade Cunningham au rendez-vous

« On savait que la soirée allait être plus difficile, c’est certain, pour essayer de compenser ce qu’ils nous apportent habituellement. Mais j’ai trouvé que tout le monde avait fait du super travail. Notre banc a été incroyable, l’énergie et la solidarité étaient au rendez-vous », remarque Cade Cunningham, meilleur joueur de sa formation avec 26 points, 8 rebonds et 8 passes décisives.

À ses côtés, Duncan Robinson a rempli son rôle de sniper (21 points avec 5 paniers primés), Daniss Jenkins a touché à tout (18 points, 8 rebonds et 6 passes), tandis que John Collins a fini en double-double (16 points et 11 rebonds). Une répartition des responsabilités qui illustre aussi le leadership du meneur de jeu.

« On a une chance incroyable. Cette organisation a une chance incroyable d’avoir un gars comme Cade comme meilleur joueur, leader dévoué et formidable coéquipier », encense ainsi son coach, quand Cade Cunningham préfère mettre en avant un « vestiaire rempli d’équipiers unis et concentrés sur ce qu’il faut faire pour qu’on gagne, pas inquiets pour eux-mêmes, mais soucieux du groupe ».

Un leader ravi de voir sa formation répondre déjà présent dans ce genre de rendez-vous. Et qui ne cache pas ses ambitions pour la suite.

« C’est une ligue difficile, chaque équipe a ses atouts, mais quand on joue contre des équipes qui ont l’étoffe de champions, il faut arriver prêt. On sait que ça va faire de nous une meilleure équipe de les affronter tôt dans la saison. Mais au-delà de ça, nous voulons être la meilleure équipe du monde », prévient le leader local.

Un discours ambitieux, avant un nouveau gros test mardi, à New York, sur le parquet des champions en titre.