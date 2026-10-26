Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Ce pronostic NBA Lakers – Trail Blazers oppose deux équipes invaincues à la Crypto.com Arena, dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre 2026, à 4h00 heure française.

Portland, dont nous avons passé l’intersaison en revue, arrive avec deux victoires en autant de matchs et trois jours de repos. Los Angeles, de son côté, affiche trois succès en trois sorties et disputera dès le lendemain, heure locale, un derby contre les Clippers.

Lakers et Trail Blazers, deux départs sans faute mais des profils opposés

Forme du moment Los Angeles Lakers 3-0 · 2e de la Conférence Ouest · à domicile V V V 128,0 Points/match 115,0 Encaissés 125,9 Eff. offensive 112,4 Eff. défensive Portland Trail Blazers 2-0 · 6e de la Conférence Ouest · à l’extérieur V V 126,0 Points/match 101,5 Encaissés 123,5 Eff. offensive 100,5 Eff. défensive

Portland a lancé sa saison par une victoire 124-83 face à Phoenix, avant de s’imposer 128-120 à Sacramento. Sa défense a toutefois surtout profité d’un adversaire limité à 35,7 % de réussite au tir.

Les Blazers n’ont pas encore affronté une attaque du niveau de celle de Los Angeles. Leurs deux succès affichent en moyenne 24,5 points d’écart, un chiffre largement gonflé par la rencontre contre Phoenix.

Les Lakers ont battu Golden State, les Clippers puis Utah. Ce dernier match s’est achevé sur un score de 132-123 dimanche 25 octobre, lors du retour de Walker Kessler dans son ancienne salle. Los Angeles a marqué au moins 125 points à chacune de ses sorties.

Comparatif des équipes Lakers Trail Blazers 128,0 Points/match 126,0 Lakers +2,0 115,0 Points encaissés 101,5 Blazers -13,5 37,0 Rebonds/match 50,5 Blazers +13,5 25,3 Passes/match 31,0 Blazers +5,7 54,5 % FG% 47,9 % Lakers +6,6 % 42,1 % 3P% 34,7 % Lakers +7,4 % 83,3 % LF% 77,1 % Lakers +6,2 %

Le comparatif donne l’avantage à Portland au rebond, avec une moyenne de 50,5 rebonds contre 37,0 pour Los Angeles, ainsi que dans le jeu collectif.

Les Lakers compensent par leur adresse, avec 54,5 % de réussite au tir et 42,1 % à trois points. Cela explique pourquoi leur attaque semble plus fiable que leur défense. Ils obtiennent également davantage de lancers francs, avec 30,0 tentatives par match contre 24,0.

Portland mise davantage sur le volume que sur la précision : ses 47,5 tentatives à trois points par match ne se traduisent que par 34,7 % de réussite, ce qui lui laisse peu de marge en cas de maladresse.

Les Lakers perdent en revanche davantage de ballons, avec 16,3 pertes par match contre 13,5 pour les Blazers, un facteur qui peut peser face à une équipe aussi dominante dans la bataille du rebond.

Le rythme ne devrait pas imposer un style particulier : Portland tourne à 101,5 possessions par match et Los Angeles à 102,0. Aucune des deux équipes ne devrait donc être entraînée dans un tempo qui ne lui convient pas.

Absences et rotations côté Lakers et Portland Trail Blazers

Absences Los Angeles Lakers Adou Thiero, genou Absent Cameron Carr, oblique Absent Portland Trail Blazers Shaedon Sharpe, déchirure du ménisque Absent Chris Youngblood, cheville Décision de dernière minute Branden Carlson, commotion cérébrale Décision de dernière minute

Côté Portland, Shaedon Sharpe est indisponible en raison d’une déchirure du ménisque survenue en août. Ja Morant et Damian Lillard seront associés dans le backcourt, aux côtés de Deni Avdija, Toumani Camara et Donovan Clingan.

Chris Youngblood (cheville) et Branden Carlson (commotion cérébrale) sont annoncés en décision de dernière minute, mais aucun des deux ne devrait figurer dans le cinq de départ probable.

Du côté des Lakers, Adou Thiero (genou) et Cameron Carr (oblique) sont absents. Le cinq probable devrait réunir Luka Doncic, Austin Reaves, Ziaire Williams, Matisse Thybulle et Walker Kessler.

Los Angeles se déplacera chez les Clippers dès le lendemain, et pourrait donc ménager ses cadres en fin de rencontre si le score est déjà acquis. Portland, à l’inverse, a bénéficié de trois jours de repos depuis sa victoire à Sacramento.

Doncic face à la défense de Portland, le duel qui oriente Lakers – Trail Blazers

Doncic face à Camara Luka Doncic LAL VS Toumani Camara POR 34,3 Pts/match 8,0 Passes/match 18,5 Pts/match 2,0 Passes/match Toumani Camara devrait prendre Luka Doncic, et son adresse à trois points oblige aussi les Lakers à le surveiller en attaque. Reaves face à Lillard Austin Reaves LAL VS Damian Lillard POR 25,5 Pts/match 7,5 Passes/match 22,0 Pts/match 4,0 Passes/match Les deux arrières portent le jeu extérieur de leur équipe, et les statistiques d’Austin Reaves couvrent seulement les deux premiers matchs des Lakers.

Toumani Camara devrait être chargé de la première mission défensive sur Luka Doncic, avec Sidy Cissoko, Ja Morant, Scoot Henderson et Deni Avdija prêts à prendre le relais. Le plan de Portland repose donc sur des défenses variées plutôt que sur un seul stoppeur.

À l’autre bout du terrain, Lillard réussit 40,0 % de ses tirs à trois points, tandis qu’Austin Reaves en convertit 50,0 %. Celui des deux qui parviendra à trouver le plus d’espace pourrait faire basculer la rencontre.

Les paris joueurs du match Lakers – Trail Blazers

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 29,5 34,3 Saison pts 52 Dernier match 3/3 Matchs joués Sa moyenne sur trois matchs dépasse nettement ce seuil, et le classement défensif de Portland repose sur des confrontations contre deux attaques peu performantes. Donovan Clingan POR Rebonds Plus de 7,5 8,5 Saison reb 7,8 Présaison (4 MJ) 2/2 Matchs joués Donovan Clingan a dépassé ce pari dans deux matchs, et Portland domine nettement Los Angeles à la lutte pour le rebond. Damian Lillard POR Paniers à 3 points Plus de 2,5 4,0 Saison 3 pts 2,7 Présaison (3 MJ) 2/2 Matchs joués Damian Lillard réussit plus de tirs à trois points par match que ce pari ne l’exige, et le meneur de Portland a carte blanche.

Dernières confrontations entre Trail Blazers et Lakers

Confrontations directes Lakers VS Trail Blazers Blazers 132-116 Lakers Portland Lakers 123-115 Blazers Portland Blazers 122-108 Lakers Los Angeles

Portland a remporté deux des trois rencontres de la saison dernière : 122-108 à Los Angeles le 27 octobre 2025, puis 132-116 à domicile le 17 janvier 2026. Les Lakers s’étaient toutefois imposés 123-115 à Portland le 3 novembre.

Deux de ces matchs se sont conclus avec au moins 14 points d’écart, et le plus récent a vu les Blazers gagner de 16 points. Cet échantillon date néanmoins d’une autre saison et en dit peu sur deux équipes qui n’ont disputé que deux ou trois rencontres.

Portland a également reçu à deux reprises, de sorte que l’échantillon ne comprend qu’un seul match disputé à Los Angeles — remporté par les Blazers.

Notre pronostic NBA Lakers – Trail Blazers

Pronostics Écart Lakers -4,5 Les trois victoires des Lakers sont toutes acquises avec huit points d’écart ou plus, et Doncic offre un plafond offensif que la défense de Portland n’a pas encore rencontré. Total Plus de 228,5 points Les deux matchs des Lakers à domicile ont dépassé 230 points cumulés et le dernier déplacement de Portland a atteint 248 points. Perf. joueur Luka Doncic plus de 29,5 points Sa moyenne sur trois matchs dépasse ce seuil et les Blazers n’ont aucun défenseur capable de le contenir seul. Perf. joueur Donovan Clingan plus de 7,5 rebonds Il a dépassé cette ligne en deux matchs, dans une équipe qui domine le rebond. Perf. joueur Damian Lillard plus de 2,5 paniers à 3 points Damian Lillard a déjà beaucoup tiré à trois points et cette équipe de Portland en tente énormément par match. Combiné Doncic plus de 29,5 points + Clingan plus de 7,5 rebonds Les deux paris reposent sur des joueurs différents aux deux extrémités du terrain, donc aucun ne dépend de l’autre.

Pronostic sur le score du match Lakers 121-114 Trail Blazers Écart de points 7 · Total de points 235

Les Lakers ont dominé leurs adversaires de 15 points en moyenne par match à domicile, un écart qui tient mieux que ne le suggèrent leurs statistiques défensives, même en tenant compte du repos de Portland. Le total penche plutôt vers le haut : la défense des Blazers repose largement sur leur match contre Phoenix, tandis que Los Angeles a encaissé 117 puis 123 points lors de ses deux dernières sorties.

Côté paris sportifs, Los Angeles apparaît favori pour s’imposer d’une courte tête. Le volume offensif de Doncic et l’adresse des Lakers à domicile devraient compenser la fraîcheur de Portland, dont la réussite à trois points pourraient maintenir l’écart sous la barre des dix points.

Les pertes de balle des Lakers restent toutefois le point faible à exploiter par les Blazers, qui peuvent prolonger leurs possessions grâce à leur supériorité au rebond.