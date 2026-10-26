Walker Kessler dépassé par l’émotion pour son retour à Utah

« Avant le match, je me suis clairement laissé déborder par mes émotions », avoue Walker Kessler après son retour à Salt Lake City, où il a passé ses quatre premières saisons NBA, après sa Draft en 2022 (22e choix).

Un trop-plein d’émotions qui s’est ressenti sur le parquet. Son premier panier est intervenu au milieu du deuxième quart-temps, après avoir récupéré un « airball » à 3-points de Collin Sexton. Ce fut son seul tir converti de la soirée, le pivot des Lakers terminant avec seulement 2 points (1/2), 7 rebonds et 4 fautes en 28 minutes.

« Il faut savoir tirer les leçons de ces moments-là et passer à autre chose, mais oui, je suis juste soulagé qu’on ait gagné ce soir. J’ai énormément de remerciements à adresser à mes coéquipiers, vraiment à chacun d’entre eux. Ils ont tous joué leur rôle et ont fait un super boulot, même si ce n’était pas mon meilleur soir, donc je leur en suis vraiment, vraiment reconnaissant », poursuit le joueur de 25 ans.

Ses remerciements s’adressent notamment à Luka Doncic, auteur d’une nouvelle sortie fantastique à 52 points, 10 passes et 8 rebonds. Le Slovène a d’ailleurs tenu à rassurer son coéquipier après sa prestation compliquée.

« Ce n’est évidemment pas son meilleur match. Mais on a gagné et il avait fait deux premiers matchs fantastiques. Je lui ai juste dit de passer à autre chose, qu’on avait gagné et qu’on était là pour lui », rapporte le Slovène.

« Je me suis mis la pression, plus que d’habitude »

Leur coach JJ Redick évoque même « probablement les deux meilleurs matchs de sa carrière » en repensant aux deux premières sorties de Walker Kessler avec les Lakers, conclues avec des moyennes impressionnantes de 24 points et 8,5 rebonds. De quoi lui valoir déjà un surnom, « Milk Chamberlain ».

Un départ canon avec sa nouvelle équipe qui s’est donc brutalement interrompu au moment de retrouver son ancienne salle. Et Walker Kessler ne cherche aucune excuse.

« Je me suis mis la pression, plus que d’habitude. J’étais beaucoup trop survolté, et après, impossible de trouver le ballon, le rythme, j’étais à côté de mon sujet. Deux ou trois fautes évitables, quelques contres qui habituellement… C’était un de ces soirs sans. Mais heureusement, le basket n’est pas un sport individuel », reconnaît-il.

En évoquant ce rendez-vous programmé très tôt dans la saison, le pivot admet que « c’est une bonne chose que ce soit fait ». Les Lakers n’auront d’ailleurs plus à se déplacer à Salt Lake City d’ici à un éventuel affrontement en playoffs, tandis que le Jazz se rendra à deux reprises à Los Angeles en novembre.

« C’est vraiment une bonne chose que ce soit derrière moi et j’ai déjà hâte de les affronter la prochaine fois », conclut le pivot, soulagé d’avoir passé cette première étape et surtout d’en être reparti avec la victoire.

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23.0 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23.3 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTH 58 30.0 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTH 5 30.8 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4 2026-27 LAL 3 31.0 82.1 0.0 44.4 2.3 5.7 8.0 1.3 2.3 1.0 1.3 3.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.