Le MVP de la nuit | Luka Doncic signe le premier match à plus de 50 points de la saison

Yaxel Lendeborg a appris à ses dépens qu’il ne fallait pas énerver Luka Doncic. Le Jazz a été averti à son tour cette nuit. En dominant le premier quart-temps 47-29, la franchise de Salt Lake City a provoqué la réaction du meneur slovène. Il n’en fallait pas davantage pour mettre la « Doncic Machine » en route.

Déjà investi dès le début du match, il a progressivement remis les Californiens dans le droit chemin avant la pause, jusqu’à son 2+1 tout en toucher devant Ace Bailey, puis son 3-points à quatre secondes du buzzer de la mi-temps pour placer Los Angeles en tête, déjà un petit exploit (71-74).

Du talent et du caractère

Sa démonstration ne s’est bien sûr pas arrêtée là, puisqu’il a ensuite trouvé Matisse Thybulle à 3-points à deux reprises avant de reprendre son festival offensif, avec de l’efficacité à mi-distance, près du cercle, sans oublier ses deux flèches à 3-points, la deuxième à une seconde de la fin du troisième quart-temps (100-103).

C’est enfin sur une série de trois paniers derrière l’arc, au même endroit à chaque fois, qu’il a fini par faire plier le Jazz et atteindre la barre des 50 points, avec la victoire au bout (123-132).

Petit bonus : il est le premier joueur à dépasser les 50 points cette saison. C’est aussi le deuxième joueur de l’histoire à avoir compilé au moins 50 points et 10 passes décisives dans un match pour la quatrième fois de sa carrière. Le seul joueur à avoir fait mieux ? James Harden (8).

Mais au-delà de ses exploits individuels, ce que retient surtout l’intéressé, c’est la façon dont le groupe a réagi après une entame difficile.

« On a fait preuve de beaucoup de caractère, beaucoup de cœur. C’est un match à l’extérieur, on est menés de 20 points, on pourrait facilement baisser les bras. Mais on reste dans le match, on se parle. Je pense qu’on a montré beaucoup de potentiel sur ce match. On est revenus au score et tout le monde était concentré », a-t-il déclaré.

Un leader toujours en apprentissage

Car Luka Doncic ne s’est pas contenté de porter les Lakers avec ses 52 points. Même s’il est encore loin d’être irréprochable dans l’attitude, avec ses plaintes continuelles auprès des arbitres, le Slovène essaie de faire de son mieux pour incarner le leader qu’il doit être pour cette équipe depuis le départ de LeBron James.

Il donne l’exemple sur le terrain, mais cherche aussi à accompagner ses coéquipiers par la parole, comme il l’a fait après la rencontre en ayant un mot pour Austin Reaves et Walker Kessler.

Il a ainsi félicité le premier pour son apport (29 points). Walker Kessler a en revanche connu un match plus difficile, avec 2 points et 7 rebonds en 28 minutes. Un contraste saisissant avec sa démonstration face aux Warriors, lorsqu’il avait inscrit 24 points à 12/12 au tir. Ce qui ne l’a pas empêché de recevoir les encouragements du Slovène.

« Évidemment, ce n’était pas son meilleur match, mais on a gagné et il a fait deux premiers matchs fantastiques, ce qui était génial. Alors je lui ai dit, on lui a dit… Il faut passer à autre chose. On a gagné ce match, on est là pour toi, et il faut juste se concentrer sur le prochain match », a-t-il ajouté.

Une manière de rappeler que son rôle ne se limite plus à empiler les points, mais aussi à entraîner tout le monde avec lui, même dans les soirées difficiles. Les Lakers sont en tout cas toujours invaincus après trois matchs…

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32.2 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33.6 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34.3 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35.4 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36.2 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37.5 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL/LAL 50 35.4 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35.8 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5 2026-27 LAL 3 35.1 46.4 39.5 88.9 0.3 7.0 7.3 8.0 2.3 1.7 7.0 0.3 34.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.