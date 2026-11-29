Le premier choix de la Draft n’est pas en tête, et le meilleur marqueur n’est pas forcément le joueur le plus complet. C’est ce qu’on aurait pu souligner il y a un an lorsque Kon Knueppel était en tête de notre première « Course au meilleur rookie » et c’est ce qu’on peut encore écrire cette saison.

Choisi en 7e position, Darius Acuff Jr. a déjà les clés de l’attaque de Sacramento, quand Yaxel Lendeborg s’est d’abord imposé aux côtés de Stephen Curry avant de devoir créer davantage en son absence. Deux rôles très différents, et deux bonnes raisons de les placer en tête alors qu’ils bousculent la hiérarchie de leur cuvée.

Derrière eux, Cameron Boozer a peut-être le dossier le plus équilibré, mais sa blessure à la cheville a interrompu son élan. AJ Dybantsa, lui, a pris le sien après avoir manqué les quatre premiers matchs. Et pour départager Caleb Wilson et Darryn Peterson à la cinquième place, on donne (pour le moment) l’avantage au premier.

1 – Darius Acuff Jr. (Kings)

24.4 points, 3.4 rebonds, 7.3 passes, 0.8 interception et 3.8 ballons perdus en 36.6 minutes/m. à 40.1 % aux tirs, 31.5 % à 3-points et 82.3 % aux lancers-francs (18 matchs)

Le 7e choix de la Draft est le seul rookie au-dessus des 20 points de moyenne, et il mène aussi la promotion à la passe. C’est ce deuxième chiffre qui lui donne l’avantage sur Lendeborg : Sacramento lui demande de créer des tirs pour tout le monde, pas seulement pour lui. Son adresse reste le bémol, mais ses 36 points face à Phoenix et ses 21 points et 8 passes dans la victoire contre Boston montrent déjà deux façons de peser sur un match.

2 – Yaxel Lendeborg (Warriors)

18.9 points, 7.4 rebonds, 3.5 passes, 1.1 interception, 0.8 contre et 3.0 ballons perdus en 31.7 minutes/m. à 45.1 % aux tirs, 35.1 % à 3-points et 76.2 % aux lancers-francs (19 matchs)

Champion NCAA avec Michigan et débutant âgé (24 ans !), Yaxel Lendeborg reste le rival le plus crédible d’Acuff parce qu’il n’a pas besoin du ballon pour peser. Il prend des rebonds, défend et peut aussi être la première option en attaque. Sans Curry, les Warriors lui demandent davantage dans ce dernier registre. A Portland, après une première mi-temps discrète, il a inscrit 14 de ses 18 points après la pause en attaquant plus franchement. Golden State a perdu, mais le rookie a montré ce qu’il pouvait apporter quand l’attaque passait par lui.

3 – Cameron Boozer (Grizzlies)

16.6 points, 9.2 rebonds, 5.3 passes, 0.8 interception, 0.8 contre et 3.1 ballons perdus en 30.8 minutes/m. à 41.7 % aux tirs, 32.2 % à 3-points et 89.6 % aux lancers-francs (16 matchs)

Meilleur rebondeur de la promotion et deuxième passeur derrière Acuff, Cameron Boozer a déjà trouvé plusieurs façons de faire gagner Memphis. Contre Cleveland, il avait ainsi ajouté 4 interceptions à ses 18 points, 8 rebonds et 5 passes. Il reste sur le podium pour ce qu’il a produit, mais son entorse de la cheville droite, qui doit l’écarter au moins quatre semaines, laisse à ses concurrents le temps de creuser l’écart. Si Memphis confirme son très bon début de saison, il a le potentiel d’un futur Rookie Of The Year par sa plus grande justesse et son jeu plus complet.

4 – AJ Dybantsa (Wizards)

16.7 points, 7.1 rebonds, 3.1 passes, 1.2 interception et 2.2 ballons perdus en 34.5 minutes/m. à 41.3 % aux tirs, 26.7 % à 3-points et 74.0 % aux lancers-francs (16 matchs)

Le numéro 1 de la Draft a retrouvé le rythme après avoir manqué les quatre premiers matchs. Gros attaquant, il a enchaîné trois sorties avec au moins 20 points et 10 rebonds, dont une face à Boston. Son tir extérieur reste en retrait, mais il trouve déjà d’autres moyens de produire : en attaquant le cercle, en allant au rebond et en trouvant ses coéquipiers quand la défense se resserre. On verra si le changement de coach lui est bénéfique.

5 – Caleb Wilson (Bulls)

18.9 points, 6.2 rebonds, 1.9 passe, 1.8 interception, 0.9 contre et 2.7 ballons perdus en 30.8 minutes/m. à 42.0 % aux tirs, 32.4 % à 3-points et 73.2 % aux lancers-francs (10 matchs)

Dix matchs, c’est peu, mais Caleb Wilson était sur la même moyenne de points que Yaxel Lendeborg avant de se fracturer la main droite contre San Antonio. On le garde de justesse devant Darryn Peterson, qui a joué deux fois plus de matchs et davantage créé pour les autres. C’est la place la plus disputée de ce premier classement : si l’absence de Caleb Wilson se prolonge, la régularité de Darryn Peterson pèsera de plus en plus lourd.

De la 6e à la 10e place

6 – Darryn Peterson (Jazz)

16.2 pts, 4.5 reb, 4.0 pds, 1.1 int, 0.7 ct et 2.0 bp en 30.4 min/m. à 40.4 % aux tirs, 30.3 % à 3-points et 81.9 % aux LF (20 matchs)

7 – Aday Mara (Thunder)

10.0 pts, 7.1 reb, 1.9 pd, 1.7 contre/m, leader des rookies dans la catégorie, et 1.7 bp en 22.4 min/m. à 64.9 % aux tirs et 57.7 % aux LF (16 matchs)

8 – Brayden Burries (Bucks)

12.0 pts, 5.7 reb, 2.6 pds, 0.9 int et 1.5 bp en 23.9 min/m. à 44.8 % aux tirs, 30.0 % à 3-points et 75.0 % aux LF (21 matchs)

9 – Meleek Thomas (Cavaliers)

12.4 pts, 2.8 reb, 1.8 pd, 1.3 int et 1.1 bp en 23.0 min/m. à 47.3 % aux tirs, 41.6 % à 3-points (2.3 tirs primés par match) et 66.7 % aux LF (16 matchs)

10 – Mikel Brown Jr. (Nets)

12.3 pts, 1.9 reb, 3.6 pds, 0.7 int et 2.1 bp en 23.7 min/m. à 37.7 % aux tirs, 35.2 % à 3-points et 77.3 % aux LF (15 matchs)



Qui est le meilleur rookie du début de saison ?