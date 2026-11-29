« Il a signé un match quasiment parfait », lâche Ime Udoka en regardant la ligne de statistiques finale de Tari Eason face aux Sixers. En 23 minutes, son ailier a produit 15 points (5/8), 4 rebonds, 4 passes et 2 contres avec un +/- de +31 lorsqu’il était en jeu.

Fait notable, il a fini avec un très bon 3/5 derrière l’arc. « Il est toujours confiant, que ça rentre ou pas, mais il travaille dessus. Les gars font de super passes. On l’a vu ce soir, des tirs grands ouverts. On a fini avec 36 passes décisives pour 51 paniers, et il en a été le bénéficiaire », juge le coach.

Tari Eason n’est pourtant pas un grand spécialiste du tir extérieur. En carrière, il affiche 34.6% de réussite, et un peu moins cette saison avec 30.8% (avant le match de cette nuit). Seulement depuis huit matchs, ce pourcentage remonte à 48%, contre 23% sur ses 12 premiers matchs.

Quelque chose aurait changé chez lui ? « Il n’y a pas de différence. Je joue à GTA, mais j’ai beaucoup bossé cet été, je savais que les tirs allaient finir par rentrer à un moment ou à un autre. GTA n’est sorti qu’il y a environ trois ou quatre matchs », lâche l’ailier sur le ton de la blague.

Celui-ci continue d’ironiser avec le dernier opus de Rockstar Games. « Je ne suis pas un joueur de jeux vidéo, mais le dernier jeu est sorti quand j’avais 12 ans, donc ça fait 13 ans que j’attends ça et j’ai été vraiment actif dessus. Mais je dirais que la seule chose (ndlr : qui peut avoir de l’influence), c’est la coordination œil-main. J’ai croisé quelques magasins de prêt sur gages en venant ici », poursuit-il.

Les Rockets, n°1 à 3-points

Au-delà de la blague, ses coéquipiers estiment que ce regain d’adresse a son importance pour étirer le jeu des Rockets. « (Les défenses) doivent respecter son tir. Sur ‘pick-and-roll’, si Tari met ses tirs, il faut décider si tu veux qu’il continue à enchaîner les 3-points dans les corners, ou laisser Alpi (Alperen Sengun) ou nos intérieurs rouler. Si tu ne les prends pas en charge, ils vont subir des lobs », note Amen Thompson.

Les Texans profitent pleinement de cette relation intérieurs – extérieurs pour s’offrir de bons tirs et briller derrière l’arc. Sans être l’équipe la plus prolifique en volume, Houston affiche aujourd’hui la meilleure adresse à 3-points de la ligue (38.3%).

Eason contribue à ce beau niveau d’adresse tout en continuant de s’appuyer sur ses qualités pour finir à proximité du cercle. Dans l’ensemble, l’intéressé estime avoir « beaucoup grandi ».

« Ça tient en grande partie à ma santé, à mon corps qui se sent mieux. Quand tu n’es pas à 100% ou que tu joues malgré la douleur et les blessures, c’est assez difficile de pouvoir se concentrer sur autre chose, de bien manger et de prendre le temps de souffler. Maintenant je suis en bonne santé et je peux me remettre à zéro et rester concentré », affiche le joueur de 25 ans qui continuer d’appuyer sur la bonne touche.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 21.6 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 21.8 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 57 24.9 48.7 34.2 76.0 2.2 4.1 6.4 1.5 2.4 1.7 1.1 0.9 12.0 2025-26 HOU 60 25.8 41.6 35.8 77.6 2.1 4.2 6.3 1.5 2.3 1.2 1.4 0.5 10.5 2026-27 HOU 20 24.2 45.5 32.9 89.3 1.8 4.0 5.7 1.7 2.2 1.0 1.4 0.9 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.