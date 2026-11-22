Miami et le Heat ont été frappés de plein fouet par la folie GTA VI. Mercredi, à l’occasion de la venue des Bucks et de la sortie du jeu événement, la franchise organisait une soirée spéciale baptisée « A Night in Vice City ».

Le Kaseya Center avait ainsi été transformé pour rappeler l’univers du jeu, dont l’action se déroule dans une version fictive de Miami. Une opération marketing d’envergure, dont le succès a surpris jusqu’aux dirigeants de la franchise.

Selon Jennifer Alvarez, vice-présidente du Heat chargée de la stratégie de marque et du développement, interrogée par The Athletic, l’engouement suscité par cette soirée spéciale et le lancement des produits dérivés associés est comparable à celui provoqué par l’arrivée de Shaquille O’Neal (2004) ou la formation du « Big Three » avec LeBron James, Chris Bosh et Dwyane Wade (2010).

Selon le Heat, entre l’ouverture de la salle à 17h00 et la fin du match, vers 21h30, la franchise a enregistré 1,5 million de dollars de ventes sur place grâce à la collection Vice City. Un montant qui ne tient pas compte des ventes en ligne, précise l’équipe, qui avait annoncé dès début octobre sa collaboration avec Rockstar Games.

« Je n’avais jamais vu une telle réaction en une seule soirée »

Selon un journaliste d’ESPN, les maillots proposés dans la salle se sont écoulés en moins de 90 minutes. Les boutiques ont même fermé avant la mi-temps. Les supporters qui n’ont pas réussi à se procurer un article devront désormais se tourner vers le marché de la revente, le Heat n’ayant pas l’intention de réapprovisionner ses stocks.

« Nous sommes ravis que tout le monde soit aussi enthousiaste que nous à propos de cette collection. On a une longue expérience du lancement de campagnes et de nouveaux maillots, qui suscitent à chaque fois de l’enthousiasme et rencontrent du succès. Mais je n’avais jamais vu une telle réaction en une seule soirée », avoue Jennifer Alvarez, évoquant également un trafic dépassant « toutes les prévisions » sur la boutique en ligne.

Malgré ce succès commercial, la dirigeante précise qu’aucun projet visant à prolonger l’opération n’est prévu pour le moment. Elle n’exclut toutefois pas une nouvelle collaboration avec Rockstar Games à l’avenir.

« Ils ont été formidables et je serais ravie de trouver d’autres occasions de collaborer avec eux. Au bout du compte, nous voyons cela comme une occasion de développer le basket. C’est une opportunité d’attirer davantage de personnes vers la NBA et le Miami Heat grâce à GTA VI et à la culture du jeu vidéo », conclut-elle.