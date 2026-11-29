En février dernier, Ousmane Dieng avait failli se tromper de vestiaire en revenant à OKC, une semaine seulement après son transfert à Milwaukee. Sur le terrain, il n’avait pas eu besoin d’autant de temps pour prendre ses marques : titularisé en l’absence de Myles Turner, il avait compilé 19 points, 11 rebonds, 6 passes et 4 contres dans la victoire des Bucks à OKC.

Cette fois, c’est à Milwaukee et en sortie de banc qu’il a fait mal à son ancienne équipe. Le Thunder venait d’ouvrir le dernier quart-temps sur un 8-1 quand Taylor Jenkins l’a relancé. Le Français a coupé l’élan d’OKC avec un tir à 3-points en reculant. Il en a rentré un autre, puis a trouvé Kel’el Ware dans les airs pour redonner sept points d’avance aux Bucks (101-94). A l’arrivée, une nouvelle victoire des Bucks, et une performance tout proche du triple-double : 13 points, 9 rebonds et 9 passes !

Même adversaire, même recette

Après son premier coup d’éclat face au Thunder, Dieng avait expliqué avoir voulu « faire le bon choix, jouer simple, juste jouer au basket ». Même discours cette fois : « Parfois, on se complique la vie à trop dribbler ou à ne pas se faire de passes. Quand on fait circuler le ballon, on joue bien et on peut battre beaucoup d’équipes. Il suffit de trouver le joueur démarqué. »

Avec Ware, auteur de 30 points, la consigne était tout aussi simple. « Je lui ai dit que chaque fois qu’il plongerait vers le cercle, le ballon arriverait souvent. C’est du basket simple. »

Taylor Jenkins a surtout apprécié que le Français retrouve le rythme sans chercher à forcer. « Il a laissé le jeu venir à lui. Quand on lui a mis le ballon dans les mains, il a fait des passes importantes, mis de gros tirs et pris les bonnes décisions au bon moment. Ça faisait quelques semaines qu’il était sorti de la rotation. Je suis vraiment fier de le voir peser autant dans une victoire comme celle-là. »

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 14.6 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11.1 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 10.9 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8 2025-26 OKC/CHI/MIL 57 19.3 42.2 34.1 71.1 0.5 2.6 3.2 2.4 1.4 0.4 1.3 0.3 7.6 2026-27 MIL 11 13.6 46.3 40.0 66.7 0.4 1.5 1.9 1.7 2.1 0.3 0.3 0.2 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.