« J’en avais été proche tellement de fois. J’avais marqué 27, 28, et je crois même 29 une fois. J’arrivais toujours tout près sans jamais y arriver. Cette fois, j’ai enfin rentré les deux lancers. » Même s’il place la victoire avant toute chose, Kel’el Ware tenait vraiment à atteindre les 30 points. C’est une première dans sa carrière, et c’était à domicile au son des « MVP, MVP, MVP » des fans de Milwaukee, face au Thunder.

La soirée avait pourtant basculé sur une mauvaise nouvelle pour Milwaukee : la sortie de Myles Turner, victime d’une entorse du genou droit au début du troisième quart-temps. Kel’el Ware a aussitôt inscrit cinq points de suite pour replacer les Bucks devant le Thunder.

« Quand tu vois un coéquipier se blesser, ce n’est jamais agréable », a confié l’ancien du Heat. « Mais il faut entrer, se serrer les coudes et jouer ensemble pour aller chercher la victoire pour lui. »

Sous son impulsion, Milwaukee a fait le break dans le 3e quart-temps, puis, quand le Thunder est revenu à -2 dans le dernier quart-temps, c’est encore lui, épaulé de Ryan Rollins, qui ont fait la différence pour aller chercher cette 3e victoire de la saison.

Des alley-oop qui ouvrent aussi le jeu aux arrières

Servi dans les airs par Ousmane Dieng, Kel’el Ware a expliqué pourquoi ses courses vers le cercle n’étaient pas seulement un moyen de lui offrir des paniers faciles.

« Après deux ou trois passes lobées, le pivot adverse commence à se demander s’il doit vraiment venir en aide. Et là, mon arrière peut aller jusqu’au cercle et marquer un lay-up tranquille. »

Taylor Jenkins a aussi retenu les progrès de son pivot de l’autre côté du terrain. « Il continue de trouver ses repères dans notre système, des deux côtés du terrain. Il parle davantage en défense et ses coéquipiers lui font confiance en attaque. On a vu plusieurs gars le trouver quand il plongeait vers le cercle » apprécie le coach.

Si Kel’el Ware atteint la barre des 30 points, il retient surtout la manière : « Tout le monde a pris du plaisir et a partagé le ballon. Sans mes coéquipiers, je n’aurais pas pu le faire. »