« J’en avais été proche tellement de fois. J’avais marqué 27, 28, et je crois même 29 une fois. J’arrivais toujours tout près sans jamais y arriver. Cette fois, j’ai enfin rentré les deux lancers. » Même s’il place la victoire avant toute chose, Kel’el Ware tenait vraiment à atteindre les 30 points. C’est une première dans sa carrière, et c’était à domicile au son des « MVP, MVP, MVP » des fans de Milwaukee, face au Thunder.
La soirée avait pourtant basculé sur une mauvaise nouvelle pour Milwaukee : la sortie de Myles Turner, victime d’une entorse du genou droit au début du troisième quart-temps. Kel’el Ware a aussitôt inscrit cinq points de suite pour replacer les Bucks devant le Thunder.
« Quand tu vois un coéquipier se blesser, ce n’est jamais agréable », a confié l’ancien du Heat. « Mais il faut entrer, se serrer les coudes et jouer ensemble pour aller chercher la victoire pour lui. »
Sous son impulsion, Milwaukee a fait le break dans le 3e quart-temps, puis, quand le Thunder est revenu à -2 dans le dernier quart-temps, c’est encore lui, épaulé de Ryan Rollins, qui ont fait la différence pour aller chercher cette 3e victoire de la saison.
Des alley-oop qui ouvrent aussi le jeu aux arrières
Servi dans les airs par Ousmane Dieng, Kel’el Ware a expliqué pourquoi ses courses vers le cercle n’étaient pas seulement un moyen de lui offrir des paniers faciles.
« Après deux ou trois passes lobées, le pivot adverse commence à se demander s’il doit vraiment venir en aide. Et là, mon arrière peut aller jusqu’au cercle et marquer un lay-up tranquille. »
Taylor Jenkins a aussi retenu les progrès de son pivot de l’autre côté du terrain. « Il continue de trouver ses repères dans notre système, des deux côtés du terrain. Il parle davantage en défense et ses coéquipiers lui font confiance en attaque. On a vu plusieurs gars le trouver quand il plongeait vers le cercle » apprécie le coach.
Si Kel’el Ware atteint la barre des 30 points, il retient surtout la manière : « Tout le monde a pris du plaisir et a partagé le ballon. Sans mes coéquipiers, je n’aurais pas pu le faire. »
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Tyler Herro
|19
|31:30
|46.3
|39.6
|84.8
|1.1
|3.3
|4.3
|4.5
|2.5
|1.0
|0.2
|1.3
|22.2
|Jaime Jaquez Jr.
|20
|27:42
|46.7
|39.1
|74.1
|1.4
|3.8
|5.1
|2.9
|1.8
|0.7
|0.1
|1.7
|14.5
|Kyle Kuzma
|19
|28:00
|44.0
|33.7
|54.0
|0.9
|4.1
|5.0
|2.4
|1.6
|0.8
|0.3
|1.9
|12.5
|Brayden Burries
|21
|23:54
|44.8
|30.0
|75.0
|2.1
|3.6
|5.7
|2.6
|1.5
|0.9
|0.2
|2.3
|12.0
|Ryan Rollins
|19
|24:36
|39.3
|33.7
|71.9
|1.0
|3.5
|4.5
|4.0
|2.3
|1.2
|0.3
|2.5
|10.9
|Kel'el Ware
|21
|19:48
|47.6
|30.4
|71.8
|2.7
|4.3
|7.0
|1.0
|1.3
|0.6
|1.2
|2.5
|9.9
|Kasparas Jakučionis
|18
|17:30
|44.9
|28.3
|83.3
|0.8
|1.7
|2.5
|3.3
|1.6
|0.7
|0.1
|2.1
|8.2
|Myles Turner
|19
|26:12
|39.4
|32.1
|88.2
|1.7
|4.7
|6.4
|2.5
|2.1
|0.5
|2.3
|3.6
|7.9
|Nate Ament
|19
|18:42
|41.4
|32.1
|71.9
|0.9
|2.4
|3.3
|0.6
|1.0
|0.4
|0.3
|2.2
|6.9
|A.J. Green
|20
|14:36
|41.0
|40.0
|100.0
|0.2
|1.0
|1.2
|1.1
|0.6
|0.1
|0.1
|1.6
|5.2
|Pete Nance
|4
|17:12
|41.2
|22.2
|75.0
|1.0
|1.0
|2.0
|1.8
|0.3
|0.0
|0.3
|1.3
|4.8
|Ousmane Dieng
|11
|13:36
|46.3
|40.0
|66.7
|0.4
|1.5
|1.9
|1.7
|0.3
|0.3
|0.2
|2.1
|4.7
|Gary Trent Jr.
|10
|11:42
|33.3
|31.0
|33.3
|0.2
|0.6
|0.8
|0.3
|0.2
|0.8
|0.0
|1.1
|4.1
|Caris LeVert
|6
|8:24
|42.9
|25.0
|100.0
|1.0
|0.5
|1.5
|0.8
|0.2
|0.2
|0.2
|0.7
|2.5
|Jericho Sims
|12
|9:18
|41.7
|0.0
|100.0
|0.5
|0.9
|1.4
|0.4
|0.5
|0.2
|0.1
|1.2
|1.0
|Bogoljub Marković
|3
|4:24
|100.0
|0.0
|0.0
|0.3
|0.7
|1.0
|0.3
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.7