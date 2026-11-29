Paris sportifs – De retour dans les hauteurs de la conférence Est, les New York Knicks accueillent les Atlanta Hawks dans la nuit de dimanche à lundi, à 0h00 (heure française). Ce Knicks – Hawks, notre pronostic NBA du jour, marque la première confrontation entre les deux équipes cette saison.

Après un démarrage ronronnant, les champions en titre ont retrouvé leur standard durant ce mois de novembre (10-3 sur la période, 12-7 au global) malgré un dernier match perdu à domicile contre Miami et affrontent des Hawks en forme qui trustent le Top 5 à l’Est avec un bilan de 12-6 et qui restent sur cinq succès de rang dont une victoire solide à Boston.

Forme et perspectives : Knicks et Hawks sur des dynamiques différentes

Forme : 5 derniers matchs New York Knicks 12-7 · 5e à l’Est · à domicile V V V V D 107,6 Pts/match 102,2 Pts encaissés +5,4 Différentiel 1j Repos Atlanta Hawks 12-6 · 2e à l’Est · à l’extérieur V V V V V 107,0 Pts/match 99,6 Pts encaissés +7,4 Différentiel 1j Repos

Cette dernière victoire au TD Garden leur a d’ailleurs offert la première place de leur groupe en NBA Cup. Nickeil Alexander-Walker a fait basculer le match sur une pénétration à 54 secondes de la fin, avant de convertir deux lancers francs à 2,6 secondes du buzzer, après un retard de 15 points dans le troisième quart-temps.

Les Knicks, eux, ont perdu 108-105 contre le Heat le même soir après avoir comblé un retard de 23 points, Jalen Brunson ayant manqué le premier de trois lancers francs à 9,8 secondes de la fin. Un revers qui n’entame pas la bonne dynamique du champion en titre, qui reste tout de même sur six victoires en sept matchs avec notamment des succès face à Minnesota, Portland ou encore Cleveland sur la période.

Cette élimination met fin à la défense de leur titre en NBA Cup, remportée la saison dernière, et leur offre un match à domicile supplémentaire en décembre ainsi qu’un peu plus de repos, un point que Mike Brown avait d’ailleurs abordé en évoquant la fatigue des matchs à élimination directe.

Comparatif des équipes : saison New York Knicks Atlanta Hawks Knicks +2,5 114,1 111,6 Efficacité offensive Knicks -0,4 108,3 108,7 Efficacité défensive Knicks +1,2 46,4 45,2 Rebonds par match Knicks -0,4 14,7 15,1 Ballons perdus Hawks +2,6 27,2 29,8 Passes décisives

L’un des ingrédients du succès pour les Hawks repose sur la défense et les transitions, puisqu’ils ont dominé leurs adversaires dans ce domaine lors de 16 de leurs 17 premiers matchs, avec Jalen Johnson quatrième de la ligue au nombre de points inscrits en transition par match.

Sur l’ensemble de la saison, la balance penche légèrement côté Knicks aux deux extrémités du terrain, avec une efficacité offensive de 114,1 contre 111,6 et une efficacité défensive de 108,3 contre 108,7.

Le contraste le plus net concerne le rythme, puisque les Hawks jouent à 102,5 possessions par match contre 95,2 pour les Knicks, ce qui fera du tempo l’enjeu principal dès la balle de jeu.

Les statistiques à domicile et à l’extérieur affinent le tableau, les Hawks marquant 113,1 points par match en déplacement alors que les Knicks n’en encaissent que 101,9 chez eux, et l’un de ces deux chiffres devra céder dimanche.

Infos équipes et absences, des rotations amputées chez les Knicks et les Hawks

Absences New York Knicks OG Anunoby, mollet gauche Absent Andre Drummond, commotion cérébrale Absent Miles McBride, aine Absent Jordan Clarkson, pied Absent Atlanta Hawks CJ McCollum, mollet Absent Jock Landale, hanche Absent Asa Newell, orteil (opération) Absent

Les Hawks doivent composer sans CJ McCollum (mollet) ni deux joueurs intérieurs, Jock Landale (hanche) et Asa Newell, opéré d’un orteil.

Il reste Onyeka Okongwu, Zuby Ejiofor et Dorian Finney-Smith pour épauler Jalen Johnson dans la raquette, tandis que le jeu extérieur repose sur Nickeil Alexander-Walker, Kingston Flemings, Dyson Daniels et Aaron Wiggins.

Les Knicks comptent un absent de plus, avec OG Anunoby (mollet gauche), Andre Drummond (commotion cérébrale), Miles McBride (aine) et Jordan Clarkson (pied), OG Anunoby étant le plus difficile à remplacer avec ses 16,3 points de moyenne.

Les cinq de départ probables sont Kingston Flemings, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Jalen Johnson et Onyeka Okongwu chez les Hawks, puis Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, Landry Shamet et Karl-Anthony Towns chez les Knicks, Landry Shamet tournant à 14,2 points de moyenne sur les cinq derniers matchs. Les cinq définitifs et les statuts officiels ne seront connus qu’avec les rapports de dimanche.

Les duels qui peuvent faire basculer Knicks – Hawks

Jalen Brunson face à Nickeil Alexander-Walker Jalen Brunson NYK VS Nickeil Alexander-Walker ATL 26,2 Pts/match 6,0 Passes/match 21,2 Pts/match 2,9 Passes/match Sans CJ McCollum, les Hawks dépendent davantage du volume de tirs de Nickeil Alexander-Walker, alors que les Knicks font passer l’essentiel de leur attaque par Jalen Brunson. Karl-Anthony Towns face à Onyeka Okongwu Karl-Anthony Towns NYK VS Onyeka Okongwu ATL 13,4 Reb/match 54,4 % Tirs 8,2 Reb/match 47,8 % Tirs Avec Jock Landale et Asa Newell absents, Onyeka Okongwu et Zuby Ejiofor se partagent l’essentiel des minutes de pivot, et une faute précoce de l’un réduirait vite la rotation.

Jalen Brunson contre Nickeil Alexander-Walker forme l’affiche principale, car les Hawks s’appuient sur le scoring et la création du second en l’absence de CJ McCollum, tandis que les Knicks font passer presque tout par leur meneur. Dyson Daniels, qui compte 3,1 interceptions par match, offre aux Hawks la meilleure option pour gêner le rythme de ce meneur.

Dans la raquette, Karl-Anthony Towns tourne à 54,4 % aux tirs et prend nettement plus de rebonds qu’Onyeka Okongwu, lequel dispose de moins de relais avec les absences de Jock Landale et Asa Newell, ce qui donne du poids aux minutes de Zuby Ejiofor sur le banc.

Paris joueurs sur Knicks – Hawks, trois performances individuelles à cibler

Paris sur les performances individuelles Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 10,5 13,4 Saison reb 11,3 5 derniers 18/19 Matchs joués Les Hawks sont privés de deux intérieurs et Karl-Anthony Towns se maintient au-dessus de cette barre sur ses derniers matchs. Nickeil Alexander-Walker ATL Points marqués Plus de 19,5 21,2 Saison pts 20,6 5 derniers 18/18 Matchs joués Il tourne à ce niveau depuis le début de la série de victoires et porte une charge de création plus lourde sans CJ McCollum. Josh Hart NYK Rebonds Plus de 6,5 6,9 Saison reb 8,2 5 derniers 16/19 Matchs joués Josh Hart a progressé au rebond ces derniers matchs et dispose de plus de rebonds à prendre avec le forfait d’Andre Drummond.

Les trois lignes reposent sur les absences, Karl-Anthony Towns profitant d’une raquette adverse réduite, Josh Hart du forfait d’Andre Drummond, deuxième rebondeur des Knicks à la moyenne, et Nickeil Alexander-Walker de celui de CJ McCollum.

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Historique de Knicks – Hawks, une série de play-offs à relire avec recul

Confrontations directes New York Knicks VS Atlanta Hawks Knicks 140-89 Hawks Play-offs M6 · Atlanta Knicks 126-97 Hawks Play-offs M5 · New York Knicks 114-98 Hawks Play-offs M4 · Atlanta Hawks 109-108 Knicks Play-offs M3 · Atlanta Hawks 107-106 Knicks Play-offs M2 · New York Knicks 113-102 Hawks Play-offs M1 · New York

Les Knicks ont remporté 4-2 la série de premier tour des play-offs 2026, même si les Hawks menaient 2-1 après deux succès d’un point, 107-106 au Garden lors du match 2 et 109-108 à domicile lors du match 3.

Les Knicks ont ensuite signé trois victoires par 16, 29 puis 51 points, avec 39 points de Jalen Brunson lors du match 5 et 29 d’OG Anunoby lors du match 6, conclu 140-89 à Atlanta, alors que CJ McCollum avait inscrit 32 points lors du match 2.

Les deux effectifs ont changé depuis avril, si bien que cette série sert de repère plutôt que de guide, et la saison démarre à 0-0 avec trois autres rencontres programmées en janvier et en avril. Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Onyeka Okongwu et Dyson Daniels côté Hawks, ainsi que Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart et Mikal Bridges côté Knicks, ont vécu cette série et sont disponibles.

Notre pronostic sur Knicks – Hawks

Pronostics Vainqueur New York Knicks vainqueurs Avantage du terrain, défense à 101,9 points encaissés par match au Garden et supériorité au rebond donnent aux Knicks le meilleur profil dans un match serré. Total Moins de 220 points Les Knicks n’ont dépassé ce total que lors de trois de leurs 11 matchs à domicile, contre cinq sur 10 pour les Hawks à l’extérieur, et leur rythme lent tire le score vers le bas. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 10,5 rebonds Les Hawks manquent d’intérieurs et Karl-Anthony Towns reste au-dessus de cette barre sur sa forme récente. Perf. joueur Nickeil Alexander-Walker plus de 19,5 points Il a tenu ce niveau sur toute la série de victoires et assume plus de création sans CJ McCollum. Combiné Karl-Anthony Towns plus de 10,5 rebonds + Nickeil Alexander-Walker plus de 19,5 points Deux paris sur des joueurs d’équipes opposées, dont la réussite ne dépend pas du vainqueur.

Pronostic sur le score du match Knicks 111-106 Hawks Écart de points : 5 · Total de points : 217

Les Knicks affichent de meilleurs chiffres sur la saison aux deux extrémités du terrain, un avantage au rebond avec Karl-Anthony Towns face à une raquette des Hawks réduite et le soutien du Garden, ce qui suffit à les préférer dans un match serré. La série de cinq succès des Hawks mérite le respect, mais 10 de ses 17 premiers adversaires affichaient un bilan négatif.

Le tempo plus lent des Knicks devrait tirer le total vers le bas, avec un score proche de 111-106. Pour ouvrir un compte avant de miser, le code bonus bet365 france détaille l’offre de bienvenue.