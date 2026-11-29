Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Spurs – Celtics, San Antonio, premier de la Conférence Ouest avec 16 victoires et 4 défaites, accueille Boston, quatrième de la Conférence Est, au Frost Bank Center, le dimanche 29 novembre 2026 à 22 h heure française.

Les Spurs ont effacé 20 points de retard pour s’imposer 99-96 face aux Lakers lors de leur dernière sortie, tandis que les Celtics ont été battus 87-86 par Atlanta. Notre analyse complète rejoint nos autres pronostics NBA.

Forme et perspectives : des Spurs en confiance face à des Celtics en difficulté

Forme : 5 derniers matchs San Antonio Spurs 16-4 · 1er à l’Ouest · à domicile V V V D V 114,2 Pts/match 104,4 Pts encaissés +9,8 Différentiel 1j Repos Boston Celtics 12-7 · 4e à l’Est · à l’extérieur D D D V D 100,2 Pts/match 98,6 Pts encaissés +1,6 Différentiel 1j Repos

Boston a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres, dont trois d’un seul point, à Sacramento, à Golden State puis à domicile contre Atlanta, après avoir cédé de quatre points à Denver.

Lors du revers le plus inquiétant de cette série, les Celtics se sont sabordés face aux Hawks, avec 26 ballons perdus, et l’entraîneur Joe Mazzulla a imputé la défaite à ses propres choix tactiques.

Ce résultat a coûté à Boston la première place de son groupe en NBA Cup, malgré un bilan de trois victoires pour une défaite. Les Celtics se déplaceront donc à Detroit en quart de finale.

San Antonio a gagné quatre de ses cinq derniers matchs, sa seule contre-performance étant une défaite 116-111 à Portland, disputée sans De’Aaron Fox ni Dylan Harper.

Comparatif des équipes : saison San Antonio Spurs Boston Celtics Spurs +3,0 117,5



114,5 Efficacité offensive Celtics -1,2 106,4



105,2 Efficacité défensive Spurs +2,8 48,3



45,5 Rebonds par match Spurs -1,5 13,2



14,7 Ballons perdus par match Spurs +2,1 % 46,3 %



44,2 % Réussite aux tirs

Au terme d’un match très serré, les Spurs ont fait tomber les Lakers et sécurisé leur billet pour les quarts de finale de la NBA Cup, avec 25 points et 16 rebonds pour Victor Wembanyama, ainsi que 26 points pour Stephon Castle.

Sur la saison, San Antonio affiche un net rating de +11,1, contre +9,4 pour Boston. L’écart provient notamment des pertes de balle, avec 13,2 par match pour les Spurs contre 14,7 pour les Celtics.

La défense demeure le point fort de Boston, qui encaisse 100,4 points par match à l’extérieur, annonçant une rencontre potentiellement fermée.

Les Spurs ont néanmoins remporté huit de leurs 11 matchs à domicile et protègent mieux le ballon, ce qui en fait la formation la plus fiable de cette confrontation.

Infos équipes et absences : qui sera là côté Celtics et côté Spurs ?

Absences San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet Absent Jayden Quaintance, genou Absent Maliq Brown, en G League (contrat two-way) Absent Boston Celtics Mitchell Robinson, maladie Absent Devin Carter, en G League (contrat two-way) Absent Dillon Mitchell, en G League (contrat two-way) Absent

Boston sera sans le pivot Mitchell Robinson, forfait pour cause de maladie. Neemias Queta occupera donc le poste de titulaire dans la peinture après avoir capté 22 rebonds, un record en carrière, face à Atlanta, même s’il a aussi perdu sept ballons.

Jordan Walsh, titulaire lors de 10 des 18 premiers matchs de Boston, n’a pas disputé la rencontre contre Atlanta, tandis que Paul George a terminé avec huit points et six pertes de balle.

Du côté de San Antonio, Dylan Harper, de retour après quatre matchs d’absence, est entré en jeu depuis le banc face aux Lakers, et De’Aaron Fox a rejoué après deux rencontres manquées.

Tobias Harris et Jayden Quaintance restent indisponibles.

Duels clés entre Spurs et Celtics : ce qui peut faire basculer le match

Victor Wembanyama face à Neemias Queta Victor Wembanyama SAS VS Neemias Queta BOS 30,4 Pts/match 12,7 Reb/match 10,4 Pts/match 7,8 Reb/match Avec Mitchell Robinson absent, Neemias Queta porte l’essentiel des minutes au poste 5 face à la meilleure équipe de la ligue aux contres. Stephon Castle face à Jayson Tatum Stephon Castle SAS VS Jayson Tatum BOS 17,2 Pts/match 6,5 Passes/match 26,9 Pts/match 6,7 Passes/match Stephon Castle a pris le dessus sur Luka Doncic en fin de match face aux Lakers, tandis que Jayson Tatum a terminé à 8 sur 22 aux tirs contre Atlanta.

Victor Wembanyama pourrait peser face au jeu extérieur de Boston. Les Celtics convertissent 16,1 tirs à trois points par match, contre 12,4 pour les Spurs, tandis que le pivot de San Antonio réalise 3,7 contres par rencontre.

Stephon Castle contre Jayson Tatum constitue l’autre duel à suivre. Castle tourne à 22,8 points et 9,4 passes décisives sur ses cinq derniers matchs, alors que Tatum, à 28,0 points sur la même période, a terminé à 8 sur 22 au tir contre Atlanta.

Paris joueurs sur Spurs – Celtics : trois lignes à suivre

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Rebonds Plus de 12,5 12,7 Saison reb 15,3 5 derniers 19/20 Matchs joués Il a capté 16 rebonds contre les Lakers, et l’attaque de Boston, très tournée vers le tir à 3 points, laisse beaucoup de rebonds longs à prendre. Stephon Castle SAS Passes décisives Plus de 5,5 6,5 Saison pd 9,4 5 derniers 20/20 Matchs joués Stephon Castle a mené le jeu pendant que De’Aaron Fox et Dylan Harper entraient et sortaient de la rotation. Paul George BOS Points marqués Moins de 19,5 19,6 Saison pts 16,3 5 derniers 16/19 Matchs joués Il a terminé avec huit points et six ballons perdus contre Atlanta, et les Spurs concèdent 105,5 points par match.

Les trois paris retenus concernent Victor Wembanyama pour les rebonds, Stephon Castle pour les passes décisives et Paul George pour les points. Chacun s’appuie sur la dynamique des cinq dernières rencontres.

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Confrontations directes : les Spurs ont balayé les Celtics la saison dernière

Confrontations directes San Antonio Spurs VS Boston Celtics San Antonio Spurs 125-116 Boston Celtics San Antonio Boston Celtics 95-100 San Antonio Spurs Boston San Antonio Spurs 111-121 Boston Celtics San Antonio Boston Celtics 116-103 San Antonio Spurs Boston

Les Spurs ont gagné les deux confrontations de la saison dernière, 100-95 à Boston puis 125-116 à San Antonio, tandis que Boston s’était imposé lors des deux matchs de la saison précédente.

Le bilan est donc équilibré sur les quatre dernières rencontres, et les deux formations ne se sont pas encore croisées cette saison. Le match retour est prévu dans la nuit du 24 au 25 mars 2027, à Boston.

Les effectifs ont toutefois évolué : Boston a envoyé Jaylen Brown à Philadelphie contre Paul George et des choix de draft en juillet, tandis que San Antonio, battu 4-1 par les Knicks en finale, a conservé l’essentiel de son groupe.

Pronostics Spurs – Celtics : victoire de San Antonio à domicile

Pronostics Écart San Antonio Spurs vainqueur Les Spurs l’emportent dans les secteurs du rebond et de la conservation du ballon, tout en affichant une différence de points nettement plus favorable que Boston sur leurs cinq dernières sorties. Total Moins de 220 points Les déplacements de Boston n’ont produit que trois dépassements de 220 points en 11 rencontres, contre cinq en 11 pour les Spurs dans leur salle, ce qui donne l’avantage au total à San Antonio. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 12,5 rebonds Boston tire beaucoup à 3 points, et chaque tir long manqué profite à un intérieur doté de son envergure. Perf. joueur Paul George moins de 19,5 points Paul George a terminé loin de sa moyenne contre Atlanta, et Boston a calé dans les dernières minutes de ce match. Combiné Victor Wembanyama plus de 12,5 rebonds + Stephon Castle plus de 5,5 passes décisives Les deux lignes s’appuient sur la maîtrise du ballon par San Antonio, favorisée par son avantage au rebond et un nombre de pertes de balle plus faible.

Pronostic sur le score du match San Antonio Spurs 112-105 Boston Celtics Écart de points : 7 · Total de points : 217

Le pronostic penche pour San Antonio : les Spurs l’emportent dans les duels du rebond et de la conservation du ballon, affichent une meilleure différence de points sur leurs cinq dernières rencontres et bénéficient du soutien de leur public, alors que Boston doit surtout s’appuyer sur sa défense.

Les Celtics devraient néanmoins rester au contact, à l’image de leurs quatre dernières défaites, toutes concédées par quatre points ou moins. Cela oriente vers une victoire maîtrisée des Spurs, sans écart important.

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