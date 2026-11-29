Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Spurs – Celtics, San Antonio, premier de la Conférence Ouest avec 16 victoires et 4 défaites, accueille Boston, quatrième de la Conférence Est, au Frost Bank Center, le dimanche 29 novembre 2026 à 22 h heure française.
Les Spurs ont effacé 20 points de retard pour s’imposer 99-96 face aux Lakers lors de leur dernière sortie, tandis que les Celtics ont été battus 87-86 par Atlanta. Notre analyse complète rejoint nos autres pronostics NBA.
Forme et perspectives : des Spurs en confiance face à des Celtics en difficulté
Boston a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres, dont trois d’un seul point, à Sacramento, à Golden State puis à domicile contre Atlanta, après avoir cédé de quatre points à Denver.
Lors du revers le plus inquiétant de cette série, les Celtics se sont sabordés face aux Hawks, avec 26 ballons perdus, et l’entraîneur Joe Mazzulla a imputé la défaite à ses propres choix tactiques.
Ce résultat a coûté à Boston la première place de son groupe en NBA Cup, malgré un bilan de trois victoires pour une défaite. Les Celtics se déplaceront donc à Detroit en quart de finale.
San Antonio a gagné quatre de ses cinq derniers matchs, sa seule contre-performance étant une défaite 116-111 à Portland, disputée sans De’Aaron Fox ni Dylan Harper.
114,5
105,2
45,5
14,7
44,2 %
Au terme d’un match très serré, les Spurs ont fait tomber les Lakers et sécurisé leur billet pour les quarts de finale de la NBA Cup, avec 25 points et 16 rebonds pour Victor Wembanyama, ainsi que 26 points pour Stephon Castle.
Sur la saison, San Antonio affiche un net rating de +11,1, contre +9,4 pour Boston. L’écart provient notamment des pertes de balle, avec 13,2 par match pour les Spurs contre 14,7 pour les Celtics.
La défense demeure le point fort de Boston, qui encaisse 100,4 points par match à l’extérieur, annonçant une rencontre potentiellement fermée.
Les Spurs ont néanmoins remporté huit de leurs 11 matchs à domicile et protègent mieux le ballon, ce qui en fait la formation la plus fiable de cette confrontation.
Infos équipes et absences : qui sera là côté Celtics et côté Spurs ?
Boston sera sans le pivot Mitchell Robinson, forfait pour cause de maladie. Neemias Queta occupera donc le poste de titulaire dans la peinture après avoir capté 22 rebonds, un record en carrière, face à Atlanta, même s’il a aussi perdu sept ballons.
Jordan Walsh, titulaire lors de 10 des 18 premiers matchs de Boston, n’a pas disputé la rencontre contre Atlanta, tandis que Paul George a terminé avec huit points et six pertes de balle.
Du côté de San Antonio, Dylan Harper, de retour après quatre matchs d’absence, est entré en jeu depuis le banc face aux Lakers, et De’Aaron Fox a rejoué après deux rencontres manquées.
Tobias Harris et Jayden Quaintance restent indisponibles.
Duels clés entre Spurs et Celtics : ce qui peut faire basculer le match
Avec Mitchell Robinson absent, Neemias Queta porte l’essentiel des minutes au poste 5 face à la meilleure équipe de la ligue aux contres.
Stephon Castle a pris le dessus sur Luka Doncic en fin de match face aux Lakers, tandis que Jayson Tatum a terminé à 8 sur 22 aux tirs contre Atlanta.
Victor Wembanyama pourrait peser face au jeu extérieur de Boston. Les Celtics convertissent 16,1 tirs à trois points par match, contre 12,4 pour les Spurs, tandis que le pivot de San Antonio réalise 3,7 contres par rencontre.
Stephon Castle contre Jayson Tatum constitue l’autre duel à suivre. Castle tourne à 22,8 points et 9,4 passes décisives sur ses cinq derniers matchs, alors que Tatum, à 28,0 points sur la même période, a terminé à 8 sur 22 au tir contre Atlanta.
Paris joueurs sur Spurs – Celtics : trois lignes à suivre
Il a capté 16 rebonds contre les Lakers, et l’attaque de Boston, très tournée vers le tir à 3 points, laisse beaucoup de rebonds longs à prendre.
Stephon Castle a mené le jeu pendant que De’Aaron Fox et Dylan Harper entraient et sortaient de la rotation.
Il a terminé avec huit points et six ballons perdus contre Atlanta, et les Spurs concèdent 105,5 points par match.
Les trois paris retenus concernent Victor Wembanyama pour les rebonds, Stephon Castle pour les passes décisives et Paul George pour les points. Chacun s’appuie sur la dynamique des cinq dernières rencontres.
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Confrontations directes : les Spurs ont balayé les Celtics la saison dernière
VS
Les Spurs ont gagné les deux confrontations de la saison dernière, 100-95 à Boston puis 125-116 à San Antonio, tandis que Boston s’était imposé lors des deux matchs de la saison précédente.
Le bilan est donc équilibré sur les quatre dernières rencontres, et les deux formations ne se sont pas encore croisées cette saison. Le match retour est prévu dans la nuit du 24 au 25 mars 2027, à Boston.
Les effectifs ont toutefois évolué : Boston a envoyé Jaylen Brown à Philadelphie contre Paul George et des choix de draft en juillet, tandis que San Antonio, battu 4-1 par les Knicks en finale, a conservé l’essentiel de son groupe.
Pronostics Spurs – Celtics : victoire de San Antonio à domicile
Le pronostic penche pour San Antonio : les Spurs l’emportent dans les duels du rebond et de la conservation du ballon, affichent une meilleure différence de points sur leurs cinq dernières rencontres et bénéficient du soutien de leur public, alors que Boston doit surtout s’appuyer sur sa défense.
Les Celtics devraient néanmoins rester au contact, à l’image de leurs quatre dernières défaites, toutes concédées par quatre points ou moins. Cela oriente vers une victoire maîtrisée des Spurs, sans écart important.
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