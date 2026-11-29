Paris sportifs – Ce pronostic NBA Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers, programmé le dimanche 29 novembre 2026 à 22 h heure française au FedExForum, met aux prises le troisième et deuxième de la Conférence Ouest. Les Californiens arrivent après avoir compté 16 points d’avance à la mi-temps à San Antonio, avant de s’incliner 99-96 face aux Spurs en NBA Cup.

Vainqueurs de Minnesota vendredi, les Grizzlies accueillent des Lakers sortis de la NBA Cup et retombés à la deuxième place de l’Ouest, un contexte que nos pronostics NBA prennent en compte pour analyser cette confrontation.

Forme et perspectives : où en sont les Grizzlies et les Lakers ?

Forme : 5 derniers matchs Memphis Grizzlies 15-5 · 3e à l’Ouest · à domicile V D V V V 113,4 Pts/match 103,8 Pts encaissés +9,6 Différentiel 1j Repos Los Angeles Lakers 15-4 · 2e à l’Ouest · à l’extérieur V D V V D 105,2 Pts/match 104,0 Pts encaissés +1,2 Différentiel 1j Repos

Memphis a remporté huit de ses neuf dernières rencontres, sa seule défaite sur cette période ayant été concédée à Minnesota le 21 novembre.

Les Grizzlies ont pris leur revanche sur les Wolves vendredi (114-109), avec 22 points de Cedric Coward et 19 de Javon Small en sortie de banc, deux apports décisifs sur le parquet de Minnesota.

Les Lakers ont, de leur côté, perdu deux de leurs cinq derniers matchs et vu s’achever une série de 11 succès en 12 rencontres, les laissant à 15-4 et à la deuxième place de la Conférence Ouest.

À San Antonio, leur avantage de 54-38 à la pause s’est transformé en défaite après un second acte perdu 42-61 face à Victor Wembanyama et aux Spurs, malgré 31 points de Luka Doncic.

Comparatif des équipes : saison Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers Grizzlies +1,8 119,9



118,1 Efficacité offensive Grizzlies -1,1 110,8



111,9 Efficacité défensive Grizzlies +3,8 45,2



41,4 Rebonds par match Grizzlies -1,0 15,6



16,6 Ballons perdus Lakers +0,3 % 48,0 %



48,3 % Réussite aux tirs

Sur la saison, Memphis domine quatre des cinq lignes du comparatif, avec une efficacité offensive de 119,9 contre 118,1 et une efficacité défensive de 110,8 contre 111,9.

L’écart le plus marqué se situe dans les rebonds (45,2 contre 41,4 par match), et les Lakers perdent également plus de ballons que leur hôte, ce qui donne aux Grizzlies l’avantage dans la bataille des possessions.

Les Lakers conservent toutefois un léger avantage au tir (48,3 % contre 48,0 %) et affichent un bilan de 7-2 à l’extérieur, tandis que Memphis est 10-1 loin de son antre mais seulement 5-4 au FedExForum.

Cette fragilité à domicile, malgré 120,1 points inscrits par match dans sa salle, explique pourquoi la balance penche en faveur des Lakers dans cette affiche.

Infos équipes et absences, six Grizzlies indisponibles avant de recevoir les Lakers

Absences Memphis Grizzlies Cameron Boozer, entorse de la cheville Absent Jerami Grant, élongation au mollet Absent Isaiah Stewart, hanche Absent Scotty Pippen Jr., dos Absent GG Jackson, opération du pied Absent Richie Saunders, opération du genou Absent Los Angeles Lakers Aucune absence signalée

Les Lakers ne signalent aucune absence, et Austin Reaves a fait son retour vendredi après avoir manqué cinq matchs en raison d’une contusion au talon, avec 21 points au compteur.

Memphis compte six absents : Cameron Boozer (entorse de la cheville), Jerami Grant (élongation au mollet), Isaiah Stewart (hanche), Scotty Pippen Jr. (dos), GG Jackson (opération du pied) et Richie Saunders (opération du genou).

Zach Edey ne figure pas avec un statut incertain, mais il n’a pas rejoué en seconde période face aux Los Angeles Clippers mercredi en raison d’une gêne à la cheville gauche, avant de n’être aligné qu’un peu plus de 12 minutes à Minnesota.

Aucun cinq de départ n’est confirmé, mais les Lakers devraient aligner Luka Doncic, Austin Reaves, Matisse Thybulle, Jake LaRavia et Walker Kessler, tandis que Memphis devrait débuter avec Ty Jerome, Cedric Coward, Jaylen Wells et Zach Edey, Kris Murray ou Cam Spencer occupant le dernier poste.

Les duels qui peuvent faire basculer Grizzlies – Lakers

Ty Jerome face à Luka Doncic Ty Jerome MEM VS Luka Doncic LAL 24,1 Pts/match 5,1 Passes/match 36,3 Pts/match 7,7 Passes/match Le meneur de Memphis porte seul la création offensive depuis les absences de Cameron Boozer et Jerami Grant, face au meilleur marqueur de la ligue. Zach Edey face à Walker Kessler Zach Edey MEM VS Walker Kessler LAL 8,6 Pts/match 7,0 Reb/match 13,8 Pts/match 10,9 Reb/match Avec Isaiah Stewart indisponible, Zach Edey tient seul la raquette de Memphis et son temps de jeu conditionne la lutte aux rebonds. Cedric Coward face à Austin Reaves Cedric Coward MEM VS Austin Reaves LAL 15,6 Pts/match 7,9 Reb/match 24,4 Pts/match 3,7 Reb/match Cedric Coward sort d’un match à 22 points et Austin Reaves à 21 lors de son retour, un duel d’arrières en pleine confiance.

Ty Jerome, premier marqueur de Memphis, croise Luka Doncic, meilleur marqueur de la ligue. La différence se mesure autant en création qu’en points, le meneur des Lakers distribuant davantage de passes par match.

Dans la raquette, Zach Edey affronte Walker Kessler sans Isaiah Stewart pour l’épauler. Son temps de jeu déterminera la capacité des Grizzlies à disputer les rebonds, un secteur où ils dominent pourtant cette saison.

Paris joueurs sur Grizzlies – Lakers, Luka Doncic, Walker Kessler et Ty Jerome en tête

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 29,5 36,3 pts Saison 29,8 pts 5 derniers 17/19 Matchs joués Il a inscrit 31 points à San Antonio malgré un seul tir à 3 points réussi sur 13, preuve que son volume de tirs soutient la ligne même dans un mauvais soir. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 9,5 10,9 reb Saison 10,8 reb 5 derniers 18/19 Matchs joués Sa moyenne bouge à peine entre la saison et les cinq derniers matchs, et Memphis ne compte qu’un seul vrai pivot disponible en Zach Edey. Ty Jerome MEM Points marqués Plus de 19,5 24,1 pts Saison 20,5 pts 5 derniers 15/20 Matchs joués Sans Cameron Boozer ni Jerami Grant, il porte l’attaque de Memphis, et sa moyenne récente dépasse encore cette ligne.

Walker Kessler offre le plancher le plus régulier côté Lakers, et Luka Doncic garde un volume de tirs qui soutient sa ligne même dans une soirée à un sur 13 derrière l’arc.

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Lakers et Grizzlies, un historique favorable à la franchise californienne

Confrontations directes Memphis Grizzlies VS Los Angeles Lakers Lakers 120-114 Grizzlies Los Angeles Lakers 128-121 Grizzlies Los Angeles Grizzlies 112-117 Lakers Memphis Lakers 125-85 Grizzlies Playoffs, 1er tour, match 6 · Los Angeles

Les Lakers ont remporté les trois confrontations de la saison dernière : 117-112 à Memphis le 31 octobre, puis 128-121 et 120-114 à domicile les 2 et 4 janvier.

Les deux équipes ne se sont pas encore affrontées en 2026-27 et se retrouveront le 27 décembre chez les Lakers, puis le 30 mars à Memphis.

Ces résultats pèsent peu, puisque Ja Morant a rejoint Portland depuis et que Memphis n’a gagné que 25 matchs la saison passée.

Notre pronostic pour Grizzlies – Lakers : victoire serrée des Lakers

Pronostics Vainqueur Victoire des Lakers Les Lakers alignent Luka Doncic et Austin Reaves face à une raquette de Memphis privée de quatre intérieurs. Total Plus de 225,5 points Les Lakers comptent 225,6 points de total en moyenne en déplacement et Memphis 231,9 à domicile, deux rendements supérieurs à cette ligne. Perf. joueur Luka Doncic plus de 29,5 points Ses 31 points vendredi ont été réalisés avec un seul tir à 3 points sur 13, ce qui montre l’ampleur de son volume offensif. Perf. joueur Walker Kessler plus de 9,5 rebonds Sa moyenne de rebonds est stable sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, face à un seul pivot adverse disponible. Combiné Victoire des Lakers + Walker Kessler plus de 9,5 rebonds Le pronostic penche pour les Lakers, portés par Luka Doncic et par leur remarquable rendement hors de leurs bases.

Pronostic sur le score du match Grizzlies 114-119 Lakers Écart de points : 5 · Total de points : 233

Notre choix se porte sur les Lakers, appuyés par un Luka Doncic capable de peser offensivement même dans un match difficile à distance. Memphis, malgré ses statistiques globales très solides et la première attaque de la ligue à 119,8 points par rencontre, doit composer avec une raquette réduite par l’absence de quatre intérieurs, ce qui fragilise son impact dans ce secteur face à Los Angeles.

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