Paris sportifs – Ce pronostic NBA Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers, programmé le dimanche 29 novembre 2026 à 22 h heure française au FedExForum, met aux prises le troisième et deuxième de la Conférence Ouest. Les Californiens arrivent après avoir compté 16 points d’avance à la mi-temps à San Antonio, avant de s’incliner 99-96 face aux Spurs en NBA Cup.
Vainqueurs de Minnesota vendredi, les Grizzlies accueillent des Lakers sortis de la NBA Cup et retombés à la deuxième place de l’Ouest, un contexte que nos pronostics NBA prennent en compte pour analyser cette confrontation.
Forme et perspectives : où en sont les Grizzlies et les Lakers ?
Memphis a remporté huit de ses neuf dernières rencontres, sa seule défaite sur cette période ayant été concédée à Minnesota le 21 novembre.
Les Grizzlies ont pris leur revanche sur les Wolves vendredi (114-109), avec 22 points de Cedric Coward et 19 de Javon Small en sortie de banc, deux apports décisifs sur le parquet de Minnesota.
Les Lakers ont, de leur côté, perdu deux de leurs cinq derniers matchs et vu s’achever une série de 11 succès en 12 rencontres, les laissant à 15-4 et à la deuxième place de la Conférence Ouest.
À San Antonio, leur avantage de 54-38 à la pause s’est transformé en défaite après un second acte perdu 42-61 face à Victor Wembanyama et aux Spurs, malgré 31 points de Luka Doncic.
118,1
111,9
41,4
16,6
48,3 %
Sur la saison, Memphis domine quatre des cinq lignes du comparatif, avec une efficacité offensive de 119,9 contre 118,1 et une efficacité défensive de 110,8 contre 111,9.
L’écart le plus marqué se situe dans les rebonds (45,2 contre 41,4 par match), et les Lakers perdent également plus de ballons que leur hôte, ce qui donne aux Grizzlies l’avantage dans la bataille des possessions.
Les Lakers conservent toutefois un léger avantage au tir (48,3 % contre 48,0 %) et affichent un bilan de 7-2 à l’extérieur, tandis que Memphis est 10-1 loin de son antre mais seulement 5-4 au FedExForum.
Cette fragilité à domicile, malgré 120,1 points inscrits par match dans sa salle, explique pourquoi la balance penche en faveur des Lakers dans cette affiche.
Infos équipes et absences, six Grizzlies indisponibles avant de recevoir les Lakers
Les Lakers ne signalent aucune absence, et Austin Reaves a fait son retour vendredi après avoir manqué cinq matchs en raison d’une contusion au talon, avec 21 points au compteur.
Memphis compte six absents : Cameron Boozer (entorse de la cheville), Jerami Grant (élongation au mollet), Isaiah Stewart (hanche), Scotty Pippen Jr. (dos), GG Jackson (opération du pied) et Richie Saunders (opération du genou).
Zach Edey ne figure pas avec un statut incertain, mais il n’a pas rejoué en seconde période face aux Los Angeles Clippers mercredi en raison d’une gêne à la cheville gauche, avant de n’être aligné qu’un peu plus de 12 minutes à Minnesota.
Aucun cinq de départ n’est confirmé, mais les Lakers devraient aligner Luka Doncic, Austin Reaves, Matisse Thybulle, Jake LaRavia et Walker Kessler, tandis que Memphis devrait débuter avec Ty Jerome, Cedric Coward, Jaylen Wells et Zach Edey, Kris Murray ou Cam Spencer occupant le dernier poste.
Les duels qui peuvent faire basculer Grizzlies – Lakers
Le meneur de Memphis porte seul la création offensive depuis les absences de Cameron Boozer et Jerami Grant, face au meilleur marqueur de la ligue.
Avec Isaiah Stewart indisponible, Zach Edey tient seul la raquette de Memphis et son temps de jeu conditionne la lutte aux rebonds.
Cedric Coward sort d’un match à 22 points et Austin Reaves à 21 lors de son retour, un duel d’arrières en pleine confiance.
Ty Jerome, premier marqueur de Memphis, croise Luka Doncic, meilleur marqueur de la ligue. La différence se mesure autant en création qu’en points, le meneur des Lakers distribuant davantage de passes par match.
Dans la raquette, Zach Edey affronte Walker Kessler sans Isaiah Stewart pour l’épauler. Son temps de jeu déterminera la capacité des Grizzlies à disputer les rebonds, un secteur où ils dominent pourtant cette saison.
Paris joueurs sur Grizzlies – Lakers, Luka Doncic, Walker Kessler et Ty Jerome en tête
Il a inscrit 31 points à San Antonio malgré un seul tir à 3 points réussi sur 13, preuve que son volume de tirs soutient la ligne même dans un mauvais soir.
Sa moyenne bouge à peine entre la saison et les cinq derniers matchs, et Memphis ne compte qu’un seul vrai pivot disponible en Zach Edey.
Sans Cameron Boozer ni Jerami Grant, il porte l’attaque de Memphis, et sa moyenne récente dépasse encore cette ligne.
Walker Kessler offre le plancher le plus régulier côté Lakers, et Luka Doncic garde un volume de tirs qui soutient sa ligne même dans une soirée à un sur 13 derrière l’arc.
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Lakers et Grizzlies, un historique favorable à la franchise californienne
VS
Les Lakers ont remporté les trois confrontations de la saison dernière : 117-112 à Memphis le 31 octobre, puis 128-121 et 120-114 à domicile les 2 et 4 janvier.
Les deux équipes ne se sont pas encore affrontées en 2026-27 et se retrouveront le 27 décembre chez les Lakers, puis le 30 mars à Memphis.
Ces résultats pèsent peu, puisque Ja Morant a rejoint Portland depuis et que Memphis n’a gagné que 25 matchs la saison passée.
Notre pronostic pour Grizzlies – Lakers : victoire serrée des Lakers
Notre choix se porte sur les Lakers, appuyés par un Luka Doncic capable de peser offensivement même dans un match difficile à distance. Memphis, malgré ses statistiques globales très solides et la première attaque de la ligue à 119,8 points par rencontre, doit composer avec une raquette réduite par l’absence de quatre intérieurs, ce qui fragilise son impact dans ce secteur face à Los Angeles.
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