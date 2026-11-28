Comment perdre un match dans lequel on compte encore 17 points d’avance à l’entame du quatrième quart-temps ? Les Suns en ont fait l’amère expérience face aux Mavericks. Rapidement menés de 13 points, les joueurs de Jordan Ott avaient pourtant inversé la tendance, au point de pointer à +21 dans le troisième quart-temps.

Difficile alors d’imaginer un retour des Mavericks, privés de Kyrie Irving, blessé au genou. Pourtant, les Texans ne rendent pas les armes. Cam Christie et Naji Marshall sortent de leur boîte et ramènent Dallas à huit points avant le retour de Cooper Flagg sur le parquet. Dès son entrée en jeu, l’ailier enchaîne deux interceptions et Phoenix ne compte plus que six points d’avance.

« Je crois que chacun de nos ballons perdus dans le quatrième quart-temps a été la conséquence d’une interception », souligne Jordan Ott. « Dallas a ensuite pu marquer de l’autre côté. Tout d’un coup, il n’y a plus que dix points d’écart. Félicitations à eux. Ils n’ont pas arrêté de jouer et ont tout donné pendant 48 minutes. »

Incapables de retrouver leur efficacité offensive face à une défense de plus en plus agressive, les Suns enchaînent les tirs ratés. Les Mavericks, et surtout Cooper Flagg, profitent de cette disette. L’ailier sanctionne à deux reprises à mi-distance, puis conclut près du cercle pour redonner l’avantage à son équipe.

Des espaces qui se réduisent sous la pression

« Au début du quatrième quart-temps, nous avons eu des tirs pour nous mettre à l’abri. Quand un match devient serré, les espaces se réduisent. C’est ce qui arrive en NBA. Les défenses se resserrent et le jeu devient plus physique », analyse Jordan Ott. « Les espaces que vous avez pu exploiter plus tôt dans la rencontre se réduisent. Nous n’avons pas réussi à inscrire suffisamment de paniers dans ces conditions en fin de match. »

Sous pression, les Suns tentent de reprendre les commandes, mais Miles Bridges manque deux tirs à 3-points et Devin Booker échoue à mi-distance. L’arrière finit par trouver la cible derrière l’arc, mais Cam Christie ne tremble pas sur la ligne des lancers-francs et Naji Marshall intercepte une dernière remise en jeu de Miles Bridges.

Les Suns s’inclinent finalement de quatre points, victimes de leurs pertes de balle et de leur incapacité à trouver des solutions offensives lorsque Dallas a haussé le ton en défense.

« C’était un effondrement. J’ai dit que c’était notre pire défaite de la saison. Nous devons en tirer des leçons », reconnaît d’ailleurs Devin Booker, particulièrement abattu après ce revers.