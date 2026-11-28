

Déjà qualifiés pour le tour suivant de la NBA Cup, les Mavericks prennent ce match face aux Suns par le bon bout. Malgré l’absence de Kyrie Irving, Dallas compte ainsi 13 points d’avance après seulement quatre minutes de jeu.

Mais Phoenix efface son retard, prend les commandes et s’envole jusqu’à compter 21 longueurs d’avance dans le troisième quart-temps. Les Suns semblent se diriger vers une victoire facile, mais Cam Christie sonne la révolte. Il ramène son équipe sous la barre des 10 points de retard avant de servir Cooper Flagg pour un « alley-oop ».

À un contre du « five-by-five »

La star texane continue de peser de l’autre côté du terrain, avec une cinquième interception sur une passe de Devin Booker, puis un quatrième contre sur un tir de Jordan Goodwin. Il ne lui manque alors qu’un contre pour signer le premier « five-by-five » de sa carrière. Un contre qui n’arrivera jamais. Du moins, officiellement…

« Je pense qu’ils en ont manqué un, pour être honnête. Je vais envoyer les images à la ligue », s’amuse-t-il d’ailleurs. « En réalité, je ne m’en étais pas rendu compte. C’est quelqu’un qui est venu me voir et qui me l’a dit. C’est cool. Avoir un impact sur le match et réaliser des actions décisives, cela a toujours été important pour moi. »

Et des actions décisives, Cooper Flagg va en multiplier dans le « money-time ». À 90 secondes du terme, alors que les Suns ne comptent plus que trois points d’avance, l’ailier sanctionne à mi-distance pour ramener son équipe à une longueur. Miles Bridges manque sa tentative et, sur la possession suivante, Cooper Flagg capte son propre rebond après un « lay-up » manqué pour faire passer Dallas devant.

Six points cruciaux dans le « money-time »

Dans les dernières secondes, il enfonce le clou avec un nouveau tir à mi-distance, malgré deux défenseurs.

« Il a mis des tirs importants en fin de match. Il a trouvé ses spots et il a mis gros tir sur gros tir », le félicite Dusty May. « C’était un soir où nous tirions moins bien que d’habitude à 3-points, surtout lorsque l’on voit la qualité des tirs que nous avons obtenus. Je pense qu’il aurait pu faire le double de passes décisives. »

Avec 34 points, 7 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 4 contres, Cooper Flagg a fait étalage de toute sa polyvalence. Et dans son sillage, les Mavericks ont renversé les Suns pour s’assurer la première place de leur groupe en NBA Cup.

« C’est génial », réagit Cooper Flagg. « Jouer la Cup, c’est amusant parce que cela ajoute une autre dimension à la saison. C’est génial d’être compétitifs. Verrouiller la première place, c’est vraiment important. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33.5 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0 2026-27 DAL 18 33.8 47.8 31.8 85.2 1.2 5.1 6.3 6.8 2.3 1.9 3.0 0.8 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.