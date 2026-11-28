Les Spurs ont complètement raté leur entame de match face aux Lakers. Avec seulement 14 points inscrits en douze minutes, les Texans ont compté jusqu’à 20 longueurs de retard dans le deuxième quart-temps.

Mais San Antonio montre un tout autre visage au retour des vestiaires, et c’est Victor Wembanyama (25 points, 16 rebonds) qui lance la révolte avec un panier à 3-points.

« Nous nous sommes juste dit que nous devions trouver notre rythme et prendre les devants, ce que nous n’avions pas fait en première mi-temps », raconte le Français. « C’était un scénario différent de ce que nous avons connu, même si nous avons déjà été dans une situation similaire face à Detroit, il y a quelques semaines. Nous faisons face à de nouveaux défis tout le temps et nous arrivons à les relever. »

Un retard effacé en douze minutes

Aux côtés de Victor Wembanyama, Stephon Castle (26 points à 10/15 au tir, 9 passes) sort également de sa boîte. Dans le troisième quart-temps, l’arrière est dans tous les bons coups. Il convertit un 2+1, intercepte le ballon dès la remise en jeu pour planter un long tir à deux points, puis sert son pivot pour un « alley-oop ».

À l’image du Français, également précieux en défense, les Texans haussent le ton et finissent d’effacer leur retard à la fin du troisième acte grâce à un tir primé de Keldon Johnson (68-68).

« C’est vraiment satisfaisant. Les gars n’ont pas baissé les bras et n’ont pas accepté la défaite », commente Stephon Castle. « Nous avons continué de pousser, de suivre le plan de jeu et vous avez vu le résultat. Lorsque nous sommes soudés comme ça des deux côtés du terrain, nous sommes une équipe difficile à battre. »

Le duo se charge ensuite de faire basculer la rencontre en faveur de San Antonio. Si Victor Wembanyama donne l’avantage aux siens et se montre décisif dans les dernières secondes, Stephon Castle offre de l’air aux Texans avec deux tirs primés en début de quatrième quart-temps (81-73). Les Lakers ne repasseront plus devant.

« J’espère que nous pourrons passer toute notre carrière ensemble »

L’apport de Stephon Castle ne se limite d’ailleurs pas à l’attaque. Chargé de freiner Luka Doncic, il a certes pris un « stepback » sur la truffe en première mi-temps, mais ce fut le seul panier à 3-points inscrit par le Slovène, qui termine la rencontre à 1/13 derrière l’arc.

De quoi conforter Victor Wembanyama dans tout le bien qu’il pense de son coéquipier, dont il apprécie autant les qualités offensives que défensives.

« Nous savons qu’il peut mettre ces tirs, je suis heureux lorsqu’il est ouvert parce que c’est un excellent shooteur. Il doit continuer de faire ce qu’il sait faire », souligne le Français. « En défense, c’est en quelque sorte un chien fou. Les attaquants adverses savent qu’ils vont passer une soirée compliquée face à lui. Je suis heureux de jouer avec lui et j’espère que nous pourrons passer toute notre carrière ensemble. »

Grâce à ce succès (99-96), les Spurs font coup double puisqu’ils délogent les Lakers de la première place de l’Ouest et se qualifient pour les quarts de finale de la NBA Cup, où ils retrouveront les Mavericks de Cooper Flagg.