Depuis le 8 novembre, à Sacramento, Erik Spoelstra a lancé Pelle Larsson à la place d’Andrew Wiggins pour donner un peu plus de jus à un cinq majeur qui n’avait remporté que trois de ses neuf premiers matchs.

Deux rencontres plus tard, quand le Suédois est tombé malade, l’entraîneur aurait pu revenir à sa formule initiale. Il a préféré titulariser Myron Gardner trois fois de suite. Le passage d’Andrew Wiggins sur le banc n’était donc pas qu’un ajustement d’un soir.

Le principal intéressé n’avait plus enchaîné autant de matchs comme remplaçant depuis la saison 2023/24, à Golden State. Il n’a pourtant rien perdu au change en matière de temps de jeu. Sur ses sept premières sorties du banc, il est passé de 26 à 27 minutes de moyenne. Son apport offensif est également remonté, de 8,6 à 10 points, avec une adresse passée de 40% à 48% au tir et de 30% à 40% à 3-points.

« Évidemment, tout le monde veut jouer le plus possible. Mais Spo accorde probablement plus d’importance à la second unit que beaucoup d’entraîneurs dans cette ligue », souligne ainsi le Canadien.

Davantage de systèmes pour lui

Dans le cinq majeur, Andrew Wiggins partageait le parquet avec Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Avec les remplaçants, il évolue généralement avec l’un ou l’autre, ce qui lui laisse davantage d’espace pour attaquer. Erik Spoelstra peut aussi appeler plus de systèmes pour lui, sans pour autant le couper des titulaires.

« Ce n’est pas une remise en cause d’un joueur en particulier », a précisé le coach. « Parfois, il faut changer la dynamique. Notre ‘second unit’ commence à se stabiliser et, dans ce groupe, on peut appeler un peu plus de systèmes pour lui. J’apprécie vraiment le professionnalisme avec lequel il gère tout ça. »

Cette rotation permet aussi à Spoelstra de décaler plus souvent son ailier au poste 4. « Certaines de ses meilleures minutes depuis un an et demi chez nous, il les a jouées à ce poste. Il est polyvalent, dynamique et difficile à défendre. Il a quasiment toujours un avantage de vitesse. »

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36.2 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.0 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35.1 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.2 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37.2 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36.3 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 34.8 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 MIN/GSW 54 34.4 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2020-21 GSW 71 33.3 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GSW 73 31.9 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GSW 37 32.2 47.3 39.6 61.1 1.6 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GSW 71 27.0 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 2024-25 GSW/MIA 60 30.7 44.8 37.4 76.3 1.5 3.0 4.5 2.6 1.7 1.0 1.7 0.8 18.0 2025-26 MIA 68 30.3 47.5 41.4 78.4 1.7 3.1 4.8 2.7 2.3 1.1 1.5 1.0 15.4 2026-27 MIA 17 26.1 44.5 32.8 83.3 1.0 1.8 2.8 1.6 2.1 0.5 0.8 0.8 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.