Avec leur bilan de 15 victoires et 3 défaites, les Lakers trônent au sommet de la NBA. Mais la formation de JJ Redick va désormais devoir défendre son statut loin de ses bases, puisque son calendrier se corse sérieusement au lendemain de Thanksgiving, avec trois déplacements chez des concurrents directs dans la conférence Ouest, à San Antonio, Memphis puis Houston, en l’espace de quatre jours.

Un enchaînement qui permettra de mieux cerner les ambitions de Los Angeles, avec notamment ce déplacement chez les Spurs, dès ce vendredi, dans une rencontre décisive pour la qualification en quarts de finale de la NBA Cup.

JJ Redick sait toutefois à quel point les conclusions peuvent être hâtives en NBA, dans un sens comme dans l’autre.

« Soit on va être considérés comme des candidats au titre, soit on ne le sera pas et on nous qualifiera d’imposteurs… Tout ça, c’est le bruit extérieur et médiatique », a déclaré le coach des Lakers.

Trois déplacements en guise de révélateur

Car si les Lakers ont l’occasion de conforter leur statut de meilleure équipe de la ligue, leur entraîneur refuse de faire de ces trois rencontres un verdict sur le potentiel de son groupe. Et encore moins du seul choc face à Victor Wembanyama et ses coéquipiers.

« Vendredi, soit on sera des prétendants, soit on sera des imposteurs », a d’ailleurs répété celui qui s’impose actuellement comme l’un des favoris au trophée de Coach de l’année. « Mais si on gagne ce match puis qu’on perd contre Memphis et Houston, on redeviendra des imposteurs. Les réactions excessives d’un match à l’autre sont ce qu’elles sont, mais en tant que groupe, on doit gérer ça et on doit gérer le bruit extérieur et médiatique. Ça fait juste partie du quotidien en NBA. Tout va bien. »

Au-delà des considérations médiatiques, l’intérêt de ce « road-trip » sera aussi de voir comment les Californiens s’adaptent à trois adversaires de haut niveau, avec peu de temps pour récupérer et préparer chaque rencontre.

La bonne nouvelle, c’est que JJ Redick pourrait retrouver Austin Reaves, l’un de ses principaux atouts offensifs, au cours de ce périple. De quoi donner un peu plus de poids aux ambitions de Lakers.