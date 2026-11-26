Au milieu de la série de sept victoires consécutives du Heat, Erik Spoelstra n’avait cessé de mettre en garde ses joueurs. Séduisante en attaque, sa formation n’affichait pourtant pas assez de garanties en défense. Et il a suffi d’une soirée sans réussite offensive, à Philadelphie (111-104), pour que les inquiétudes du technicien se matérialisent.

« Notre attaque a été irrégulière quasiment tout au long du match, mais ça ne peut pas être notre moteur », explique-t-il à The Athletic. « On peut gagner des matchs de différentes manières. Celui-là, on aurait pu le gagner dans la boue. Ça aurait été une victoire vraiment gratifiante, sans nécessairement avoir bien joué. Mais ça arrive parfois et, dans ces moments-là, il faut pouvoir s’appuyer sur sa défense. Et on n’en a pas eu suffisamment. »

Une raquette trop facilement accessible

Avec Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, le Heat dispose pourtant sur le papier de deux des meilleurs défenseurs de la NBA. Mais les Floridiens ont trop souvent laissé les Sixers pénétrer dans leur raquette.

« Ils vivaient dans la peinture. Notamment quand Jaylen Brown et Tyrese Maxey étaient sur le terrain. Ils nous mettaient en difficulté, que ce soit sur le dribble, sur des coupes ou sur des secondes chances en première mi-temps. On n’a jamais vraiment trouvé nos marques en défense. »

Même le recours à la défense de zone, l’une des spécialités de la maison, n’a pas permis d’inverser la tendance.

« J’avais l’impression qu’on regagnait du terrain avec elle, puis on a concédé trois paniers à 3-points inutilement. Je ne veux rien enlever à ce qu’ils ont fait, mais dans notre système, c’est quelque chose qu’on fait bien. »

Pour Bam Adebayo, le problème réside notamment dans le manque de communication entre les joueurs. « On n’a pas autant parlé que d’habitude. On doit faire mieux. Parler et communiquer en défense, ça change le match. »

Retrouver une constante défensive

Il y a pourtant dix jours, face aux Rockets, le Heat avait donné un aperçu de l’identité défensive recherchée par Erik Spoelstra, en n’encaissant que 46 points en première mi-temps. Mais cette débauche d’énergie et cette solidarité doivent désormais devenir des constantes, indépendamment de la réussite offensive.

« On doit les dissuader de pénétrer dans la raquette », appuie Giannis Antetokounmpo. « Je ne pense pas qu’on ait suffisamment montré les aides, resserré autour du ballon, obligé les adversaires à jouer au milieu de plusieurs défenseurs. Pour gagner des matchs, il faut mettre l’adversaire dans l’inconfort. »

Et le Heat aura une nouvelle occasion de le faire dès vendredi, au Madison Square Garden, face aux Knicks.