Comme la pierre précieuse du même nom (et de la même couleur), la Air Jordan 41 a illuminé le Game 7 des WNBA entre les Valkyries et le Dream aux pieds de Gabby Williams le 31 octobre dernier.

MVP des Finals, l’internationale française avait sorti une deuxième mi-temps exceptionnelle en scorant 28 de ses 30 points pour guider sa formation vers le titre. Gabby Williams n’avait choisi le coloris « Amethyst » par hasard pour ce dernier match de la saison avec une paire, en noir et violet « Amethyst » aux couleurs des Valkyries !

La spécificité de cette Air Jordan 41 au niveau du design, c’est cette tige scintillante en violet et noir confectionnée entre cuir et son revêtement en nano mesh 3D.

On relève également des finitions en bleu, sur les œillets, la mention « Air Jordan » sur la languette et le logo « Jumpman » sur le talon, tandis que la semelle intermédiaire est composée d’une unité Zoom Strobel et de a mousse ZoomX sur toute la longueur, avec le nouvel amorti Air Zoom double épaisseur.

La Air Jordan 41 « Amethyst » sera officiellement disponible sur Basket4Ballers à partir de minuit pour 200 euros.