On avait quitté la Air Jordan 41 il y a un peu plus de deux semaines, au soir du sacre WNBA des Valkyries de Gabby Williams, qui avait porté le coloris « Amethyst » en noir et violet, aux couleurs de la franchise de Golden State.

Bonne nouvelle, la Air Jordan 41 est désormais disponible en France avec déjà deux coloris disponibles : « Ruby » en rouge, et « Meteorite Space Jam », en bleu, blanc et gris. Le premier avait déjà officiellement été présenté, tandis que le second va intégrer la collection rendant hommage aux 30 ans du film d’animation.

La spécificité de cette Air Jordan 41 au niveau du design, c’est cette tige confectionnée entre cuir et son revêtement en nano mesh 3D, tandis que la semelle intermédiaire est composée d’une unité Zoom Strobel et de a mousse ZoomX sur toute la longueur, avec le nouvel amorti Air Zoom à double épaisseur.

La Air Jordan 41 « Ruby » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 200 euros. Le coloris « Meteorite Space Jam » est pour sa part disponible en précommande. Le coloris « Amethyst » sortira le 27 novembre.