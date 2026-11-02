Gabby Williams fait briller la Air Jordan 41

Il fallait bien une issue géniale pour ponctuer cette folle série entre Golden State et Atlanta en WNBA Finals. Dans un match fermé, l’étincelle est venue de Gabby Williams, qui a scoré 28 de ses 30 points en deuxième mi-temps pour permettre aux Valkyries de s’imposer 68 à 63 et de rafler le titre. C’est un véritable exploit pour la franchise de San Francisco qui ne vivait que sa deuxième saison en WNBA…

Clin d’œil de l’histoire, on retiendra également que la MVP des Finals portait ce soir là les toutes nouvelles Air Jordan 41. Gabby Williams a choisi le coloris « Amethyst » en noir et violet, aux couleurs des Valkyries !

La spécificité de cette Air Jordan 41 au niveau du design, c’est cette tige scintillante en violet et noir confectionnée entre cuir et son revêtement en nano mesh 3D, tandis que la semelle intermédiaire est composée d’une unité Zoom Strobel et de a mousse ZoomX sur toute la longueur, avec le nouvel amorti Air Zoom double épaisseur.

Attendue d’ici la fin d’année 2026, la Air Jordan 41 n’a pas encore de date de sortie officielle. Son premier coloris devrait être le coloris «Meteorite» en blanc, gris et bleu. Son prix devrait avoisiner les 200 euros.

(Via SneakerNews)