Les Cavaliers n’arrivent pas à trouver de régularité. Ils en sont pleinement conscients et leur déplacement à New York en est une nouvelle illustration. Kenny Atkinson peut bien parler de « trois quart-temps de bon basket », il ne peut évidemment pas occulter le dernier. Celui durant lequel les remplaçants des Knicks ont renversé son équipe.

« Jouer trois quart-temps de bon basket n’est pas suffisant en NBA », indique le coach tandis que Donovan Mitchell se veut rassurant. « On a des choses à corriger mais je pense qu’on va dans la bonne direction. »

Vraiment ? Avec un bilan de 9 victoires pour 10 défaites, difficile de partager pleinement l’optimisme de l’arrière All-Star. D’autant que l’identité des Cavaliers est toujours aussi difficile à définir. Et pour cause : les joueurs eux-mêmes la recherchent encore…

« On peut le dire, oui », reconnaît un lucide Peyton Watson. « C’est dur de mettre le doigt sur une chose sur laquelle on peut s’appuyer et qu’on peut reproduire chaque soir. C’est important et on doit trouver quelque chose sur quoi se reposer pour que, même quand les choses tournent mal, on puisse s’en sortir. »

« On doit prendre conscience que le temps file »

C’est toute la différence avec les Knicks. « Ils sont solides, très organisés, jouent ensemble, de la bonne manière et possèdent une excellente alchimie. Ils connaissent leur identité », ajoute l’ancien ailier des Nuggets.

L’identité collective, c’est comme la rambarde d’un escalier. On peut s’en passer quand tout va bien, mais elle devient précieuse lorsqu’on vacille. Entre une défense défaillante et une attaque qui repose trop souvent sur les exploits individuels de Donovan Mitchell et James Harden, les Cavaliers n’ont pas encore trouvé ce point d’appui.

Ils ont certes encore le temps d’y parvenir, mais les semaines passent et les mêmes problèmes se répètent.

« La saison est encore loin d’être terminée, mais on doit prendre conscience que le temps file », prévient Peyton Watson. « On en est à combien de matches, là ? 19, donc presque au quart de la saison. Avant même qu’on ne s’en rende compte, on sera au milieu de la saison. Il doit y avoir des changements et on doit inverser la tendance. »