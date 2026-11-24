Depuis le début de saison, les Cavaliers piétinent. Ils n’ont jamais réussi à enchaîner plus de trois victoires de suite, tout en réagissant toujours après deux défaites. Avec un bilan équilibré de 9v-9d, ils déçoivent fortement. « On fait deux pas en avant et un pas en arrière », synthétise Kenny Atkinson après la dernière défaite en date.

C’était à Chicago qui, malgré des récents progrès, n’est pas une équipe censée être dangereuse pour les finalistes de conférence 2026. Mais comme le coach le constate et le regrette, les Bulls « étaient plus énergiques, plus agressifs » que nous et « leur vitesse nous a causé des problèmes », notamment quand ses troupes ont perdu des ballons.

Les Cavaliers ont lourdement perdu le deuxième quart-temps 45-20, avant de réagir en troisième acte (39-21). Que s’est-il passé à la pause pour rebondir ainsi ?

« On n’a pas regardé de vidéo, ni parlé tactique. On a simplement dit qu’il fallait jouer plus dur et plus collectivement », raconte Kenny Atkinson. « Quand les choses ne vont pas, on a tendance à vouloir faire les choses individuellement, à sortir de son rôle. C’est ça qui conduit aux balles perdues. »

Trouver la bonne formule et s’y maintenir

Cette rencontre symbolise les soucis de Cleveland cette saison. Cette équipe est constamment irrégulière, d’un match à l’autre et parfois même d’un quart-temps à l’autre. Comment l’expliquer et surtout comment l’enrayer ?

« C’est toute la question. Il faut maintenir les efforts. On n’a pas su le faire assez longtemps », se lamente le technicien. « C’est à moi de trouver les bonnes formations, celles qui fonctionnent. On va regarder ça : quand on fait de bonnes séquences, qui est sur le parquet ? Jaylon Tyson était de retour donc on a dû changer les choses. On doit revenir au tableau noir, garder le même groupe pendant un moment, être plus régulier. »

Preuve que cette partie est révélatrice des hésitations du coach, il a lancé Peyton Watson au poste de pivot pendant quelques instants.

Une nouveauté, en l’absence d’Evan Mobley. « On a essayé beaucoup de choses afin d’égaler leur vitesse de jeu. Mais le rebond a été mauvais donc j’ai rappelé Jarrett Allen », concède l’ancien entraîneur de Brooklyn.

Qui revient alors à son principal souci depuis un mois : entourer le mieux possible Donovan Mitchell et James Harden. « On doit trouver la meilleure combinaison autour d’eux. On doit faire mieux. On fait jouer beaucoup de jeunes aussi, est-ce qu’on en fait jouer trop ensemble ? On doit regarder tout ça de près. »