À 28 ans, Markelle Fultz ne renonce pas à sa carrière en NBA. D’après Michael Scotto de HoopsHype, le premier choix de la Draft 2017 va ainsi s’engager avec les Raptors 905, la franchise de G-League affiliée à Toronto.

Un environnement que le meneur connaît bien puisqu’il avait déjà emprunté ce chemin en mars dernier. Après six rencontres à 9.8 points, 5.3 passes et 2.5 rebonds de moyenne dans la ligue de développement, l’ancien joueur des Sixers, du Magic et des Kings avait convaincu les dirigeants canadiens de lui offrir un contrat de dix jours.

Presqu’un an après sa dernière apparition en NBA, il avait alors retrouvé les parquets de la Grande Ligue, compilant notamment 2 points, 5 passes et 2 interceptions en 16 minutes pour son premier match sous le maillot des Raptors.

Sélectionné devant Lonzo Ball et Jayson Tatum en 2017, Markelle Fultz n’a jamais pu répondre aux immenses attentes placées en lui, la faute à de nombreux pépins physiques. Il avait pourtant entrevu le bout du tunnel à Orlando, avec une saison 2022/23 à 14 points, 5.7 passes et 3.9 rebonds de moyenne, à 51% de réussite au tir.

Avec 10.2 points, 4.3 passes, 3.1 rebonds et 1.1 interception de moyenne en neuf saisons en NBA, le meneur possède une solide expérience. Reste désormais à convaincre une nouvelle fois une franchise de lui donner sa chance…

Markelle Fultz Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHI 14 18:04 40.5 0.0 47.6 0.8 2.3 3.1 3.8 1.6 0.9 1.2 0.3 7.1 2018-19 PHI 19 22:28 41.9 28.6 56.8 1.4 2.3 3.7 3.1 2.7 0.9 1.3 0.3 8.2 2019-20 ORL 72 27:43 46.5 26.7 73.0 0.6 2.7 3.3 5.1 2.0 1.3 2.0 0.2 12.1 2020-21 ORL 8 26:53 39.4 25.0 89.5 0.6 2.5 3.1 5.4 2.3 1.0 2.3 0.3 12.9 2021-22 ORL 18 20:00 47.4 23.5 80.6 0.2 2.5 2.7 5.5 1.2 1.1 2.2 0.3 10.8 2022-23 ORL 60 29:38 51.4 31.0 78.3 1.2 2.8 3.9 5.7 2.2 1.5 2.3 0.4 14.0 2023-24 ORL 43 21:10 47.2 22.2 69.7 1.3 1.9 3.2 2.8 1.5 1.0 1.2 0.3 7.8 2024-25 SAC 21 8:46 41.8 50.0 100.0 0.3 0.7 1.0 1.3 0.6 0.5 0.7 0.1 2.9 2025-26 TOR 5 7:12 18.2 0.0 0.2 0.2 1.6 0.4 0.4 0.8 0.0 0.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.