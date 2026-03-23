Markelle Fultz rebondit à Toronto… avec un contrat de 10 jours

Toronto tente un pari. Selon ESPN, les Raptors vont signer Markelle Fultz pour un contrat de 10 jours, offrant ainsi une nouvelle opportunité à un joueur dont la trajectoire reste l’une des plus bizarres de sa génération.

Choisi en première position de la Draft 2017 par Philadelphie, devant Jayson Tatum, Markelle Fultz n’a en effet jamais confirmé les immenses attentes placées en lui. Entre blessures, perte de confiance et problèmes physiques récurrents, sa carrière a rapidement déraillé, au point de devenir l’un des grands mystères de ces dernières années.

À 27 ans, l’ancien arrière du Magic et des Kings n’a pourtant pas disparu des radars. Cette saison, il évoluait avec les Raptors 905, l’équipe affiliée de Toronto en G-League, dans l’espoir de relancer sa carrière. Ses efforts ont convaincu la franchise canadienne de lui ouvrir une place, au moins temporairement, dans son effectif NBA.

Pour les Raptors (39 victoires – 31 défaites), qui tentent d’accrocher le Top 6 de la conférence Est pour se hisser directement en playoffs, la vitesse et la création balle en main de Markelle Fultz pourraient être intéressantes… même si l’ancien premier choix de Draft ne changera pas le statut d’outsider de la franchise canadienne.