Markelle Fultz de retour… en G-League

Markelle Fultz n’a pas dit adieu à la NBA. En effet, on apprend que l’ancien numéro 1 de la Draft a été récupéré par les Raptors… 905, et qu’il évoluera en G-League, au sein de la franchise affiliée aux Raptors bien sûr.

Cela ne lui garantira pas d’être recruté prochainement par Toronto dans la Grande Ligue, mais c’est en tout cas un premier pas dans la bonne direction.

Car, avant de s’engager à l’échelon inférieur, le meneur restait sur une expérience ratée chez les Kings, en fin de saison dernière : 2.9 points, 1.3 passe et 1 rebond (sur environ 9 minutes et une vingtaine de matches).

À l’époque, Markelle Fultz se disait pourtant dans la meilleure forme physique de sa vie, après tant de galères, mais cela ne lui a même pas permis de briller à Sacramento. À 27 ans passés, sa cote est au plus bas et il poursuivra donc son aventure en G-League, où il va tenter de dominer la concurrence… et ainsi revenir « chez les grands » ?

Markelle Fultz Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 14 18 40.5 0.0 47.6 0.9 2.3 3.1 3.8 1.6 0.8 1.2 0.3 7.1 2018-19 PHL 19 23 41.9 28.6 56.8 1.4 2.3 3.7 3.1 2.7 0.9 1.3 0.3 8.2 2019-20 ORL 72 28 46.5 26.7 73.0 0.6 2.7 3.3 5.1 2.0 1.2 2.0 0.2 12.1 2020-21 ORL 8 27 39.4 25.0 89.5 0.6 2.5 3.1 5.4 2.2 1.0 2.2 0.2 12.9 2021-22 ORL 18 20 47.4 23.5 80.6 0.2 2.5 2.7 5.5 1.2 1.1 2.2 0.3 10.8 2022-23 ORL 60 30 51.4 31.0 78.3 1.1 2.8 3.9 5.7 2.2 1.4 2.3 0.4 13.9 2023-24 ORL 43 21 47.2 22.2 69.7 1.3 1.9 3.2 2.8 1.5 1.0 1.2 0.3 7.8 2024-25 SAC 21 9 41.8 50.0 100.0 0.3 0.7 1.0 1.3 0.6 0.5 0.7 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.