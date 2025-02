Markelle Fultz dans la meilleure forme physique de sa vie

Un autre représentant de la Draft 2017 pour mener le jeu des Kings. De’Aaron Fox (5e choix) transféré vers les Spurs, les Californiens, privés de meneur de jeu depuis, ont repêché l’ancien premier choix de cette année-là, Markelle Fultz.

Privé de contrat NBA depuis le début de saison, le joueur de 26 ans n’a plus foulé un parquet NBA depuis mai dernier et sa série de playoffs, au premier tour, disputée avec le Magic face aux Cavs. Les franchises ont pu être refroidies par son dossier médical, notamment au niveau de son genou.

Il assure aujourd’hui être en grande forme. « Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis que je suis dans la ligue », formule-t-il même auprès du Sacramento Bee, en ajoutant : « Je n’ai jamais eu l’occasion de prendre mon temps et d’être en bonne santé, donc le fait d’avoir pu le faire l’été dernier a été formidable pour moi. Je suis très heureux de cette opportunité et j’en suis reconnaissant. »

Markelle Fultz going through pregame warmups for the first time as a member of the Sacramento Kings. pic.twitter.com/SP1kLkBeoH — Jason Anderson (@JandersonSacBee) February 13, 2025

L’ancien espoir des Sixers dit n’avoir pas signé ce contrat seulement maintenant par manque d’intérêt – les Clippers et les Bucks avaient aussi des vues sur lui – mais parce qu’il avait décidé d’attendre d’être en pleine santé avant de se remettre en selle.

« Mon genou m’a vraiment gêné, ce qui a fini par compenser et perturber un peu mon épaule. J’ai pu profiter de l’été pour rééduquer mon genou et mettre tout mon corps dans l’état où je le souhaitais sans avoir à me précipiter. Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de le faire et maintenant je suis en mesure de revenir sur le terrain », poursuit Fultz, qui s’entraînait à Los Angeles ces derniers mois.

A priori destiné à un rôle de remplaçant, en relais de Malik Monk titularisé au poste 1, il devrait faire ses débuts vendredi prochain lors de la réception des Warriors.

Markelle Fultz Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 14 18 40.5 0.0 47.6 0.9 2.3 3.1 3.8 1.6 0.8 1.2 0.3 7.1 2018-19 PHL 19 23 41.9 28.6 56.8 1.4 2.3 3.7 3.1 2.7 0.9 1.3 0.3 8.2 2019-20 ORL 72 28 46.5 26.7 73.0 0.6 2.7 3.3 5.1 2.0 1.3 2.0 0.2 12.1 2020-21 ORL 8 27 39.4 25.0 89.5 0.6 2.5 3.1 5.4 2.3 1.0 2.3 0.3 12.9 2021-22 ORL 18 20 47.4 23.5 80.6 0.2 2.5 2.7 5.5 1.2 1.1 2.2 0.3 10.8 2022-23 ORL 60 30 51.4 31.0 78.3 1.2 2.8 3.9 5.7 2.2 1.5 2.3 0.4 14.0 2023-24 ORL 43 21 47.2 22.2 69.7 1.3 1.9 3.2 2.8 1.5 1.0 1.2 0.4 7.8 Total 234 25 47.2 27.4 73.1 0.9 2.5 3.4 4.6 1.9 1.2 1.9 0.3 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.