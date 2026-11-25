Dernièrement, contre Indiana puis Toronto, Mike Brown a vu Jalen Brunson souffrir face aux défenseurs physiques qui lui mettaient la pression. Le coach des Knicks a cherché et trouvé une solution pour retirer, un peu, cette charge à son meneur de jeu. Comment ? En utilisant Jose Alvarado à ses côtés pour remonter le ballon.

Ainsi, en allant chercher un remplaçant qui était sorti de la rotation ces dernières semaines pour des séquences de plusieurs minutes, l’entraîneur donne de l’air au MVP des Finals 2026.

« Le mettre loin du ballon et laisser quelqu’un gérer la pression a été capital pour nous », se réjouit Mike Brown, face notamment aux cinq victoires de suite de son équipe. « Cela impose aussi un rythme différent à son défenseur. S’il a le ballon, puis ne l’a plus, avant de le retrouver, alors c’est plus compliqué pour s’adapter. »

Les chiffres montrent aussi qu’avec Jose Alvarado à ses côtés sur le parquet, Jalen Brunson prend alors deux fois plus d’écrans loin du ballon. Ce qui est un autre problème pour son adversaire direct et pour les défenses.

Devenir aussi dangereux sans qu’avec le ballon

Ce qui fait penser à un autre meneur de jeu, spécialiste des déplacements et des courses sans ballon, peut-être la référence depuis une décennie, et un des rares joueurs qui est aussi dangereux sans qu’avec la gonfle. Qui plus est une vieille connaissance de Mike Brown…

« Je ne compare pas les deux joueurs, ni leur jeu, mais quand j’étais à Golden State, on utilisait Stephen Curry comme ça », rappelle l’ancien assistant de Steve Kerr. « Il était avec le ballon, puis ne l’avait plus et devoir s’ajuster durant la rencontre, pas seulement sur une ou deux possessions, c’est considérable. »

Depuis quatre matche, Jose Alvarado pèse donc bien plus que ses statistiques modestes ne peuvent le montrer (5.8 points et 2.5 passes de moyenne en 14 minutes).

« Il nous donne cette capacité. Si on veut lui mettre la pression, il est habitué. Parfois, il va déborder son défenseur et frapper avec un shoot extérieur », conclut le technicien de New York.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21.8 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17.9 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25.0 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31.9 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35.0 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35.4 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 65 35.4 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NYK 74 35.0 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0 2026-27 NYK 17 34.4 43.7 40.5 80.4 0.7 2.4 3.1 5.9 1.8 0.8 2.0 0.3 26.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.