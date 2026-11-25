Une page se tourne à la tête du syndicat des joueuses WNBA (WNBPA). Présidente de l’organisation depuis 2016, Nneka Ogwumike, qui avait annoncé sa retraite sportive en cours de saison, cède également sa place à la tête du syndicat. C’est Elizabeth Williams qui a été élue pour assurer les deux dernières années de son mandat.

D’après ESPN, l’intérieure du Sky de Chicago a été préférée à Breanna Stewart, jusqu’ici vice-présidente du syndicat, mais également à Gabby Williams. La Française, auréolée de son titre de championne WNBA et de MVP des Finals avec les Golden State Valkyries, était en effet elle aussi candidate à la présidence.

À 33 ans, Elizabeth Williams présente l’avantage de très bien connaître les rouages du syndicat. Secrétaire de l’organisation depuis 2018, l’ancienne de Duke a participé aux négociations des deux dernières conventions collectives, dont celle ratifiée en mars dernier, qui a permis une revalorisation historique des salaires des joueuses.

Impliquer davantage les jeunes joueuses

La nouvelle présidente entend s’appuyer davantage sur la nouvelle génération dans le fonctionnement du syndicat.

« L’un de mes principaux objectifs en tant que présidente est d’accroître l’implication des plus jeunes membres de ce syndicat », explique-t-elle.

Le comité exécutif de la WNBPA fait d’ailleurs peau neuve. Si Napheesa Collier occupe le poste de première vice-présidente, Veronica Burton succède à Elizabeth Williams en tant que secrétaire, tandis que Chelsea Gray devient trésorière. Alysha Clark, Ezi Magbegor et Maya Caldwell complètent le bureau en tant que vice-présidentes.

Après des mois de négociations qui avaient parfois fait apparaître des divisions au sein même du syndicat, le principal chantier d’Elizabeth Williams sera désormais de veiller à la bonne application de la nouvelle convention collective et de préserver l’unité des joueuses.

Ce changement de présidence intervient alors que la WNBA s’apprête également à changer de dirigeante puisque Cathy Engelbert quittera ses fonctions de « commissionner » à la fin de l’année. C’est donc avec de nouveaux interlocuteurs à la tête de la ligue et du syndicat que le basket féminin américain va poursuivre sa croissance.