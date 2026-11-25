Après avoir profité de son arrivée à Brooklyn pour signer la meilleure saison de sa carrière (24,2 points et 7,1 rebonds de moyenne), Michael Porter Jr. peine à confirmer. L’ancien des Nuggets est même en grosse difficulté depuis trois matchs, avec seulement 10,7 points et 4,3 rebonds de moyenne, à 35,7% de réussite aux tirs.

L’arrivée de Julius Randle devait pourtant permettre de soulager le champion NBA 2023 de certaines responsabilités offensives. Si les deux hommes avaient affiché une belle complémentarité lors de la présaison, la réalité est autrement plus compliquée depuis le début des choses sérieuses…

« C’est vraiment difficile pour moi en ce moment », reconnaît Michael Porter Jr. « J’ai du mal à trouver le bon équilibre entre laisser les autres jouer sur leurs points forts et trouver mon propre rythme, retrouver mon shoot. J’ai simplement l’impression d’être hors du rythme pendant de longues séquences des matchs. Je dois trouver un moyen de mieux rester dans le rythme, même lorsque certains joueurs ont eux aussi besoin d’avoir le ballon en main. J’essaie encore de trouver cet équilibre. Mais oui, c’est compliqué dernièrement, c’est certain. »

Un manque de continuité

Si la cohabitation avec Julius Randle, très friand d’isolations, n’est pas évidente pour un shooteur de son profil, les changements incessants dans les rotations de Jordi Fernandez ne facilitent pas non plus les choses. La longue absence de Nolan Traoré va d’ailleurs contraindre le technicien espagnol à revoir une nouvelle fois ses plans…

« On a tellement souvent changé de cinq, avec différents joueurs, qu’on n’a pas vraiment eu le temps de développer des automatismes avec des rotations établies. »

Dans un contexte collectif déjà très compliqué, au point que les Nets ont récemment organisé une réunion pour tenter de provoquer un déclic, cette baisse de régime intervient au mauvais moment pour Michael Porter Jr.

À 28 ans, l’ailier arrive en effet au terme de son contrat, qui lui rapporte 40,8 millions de dollars cette saison. Alors que les dirigeants de Brooklyn ne seraient pas opposés à son transfert, toute la question est désormais de savoir si son avenir s’inscrit encore dans le projet des Nets. Ou jusqu’à quand ?

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16.4 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31.3 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29.4 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29.0 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31.7 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33.7 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BRO 52 32.5 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.2 1.1 2.3 0.3 24.2 2026-27 BRO 15 32.7 44.8 36.9 75.6 0.7 6.1 6.8 1.6 2.5 1.2 2.1 0.4 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.