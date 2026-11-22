Dans une saison déjà compliquée, les Nets ont touché le fond avec une défaite de 30 points face aux Bulls, qui a déclenché la colère de Julius Randle. Une correction qui a donné lieu à une réunion d’équipe pour mettre les points sur les i et tenter de provoquer une réaction collective.

Une réunion qui semble avoir porté ses fruits puisque les joueurs de Jordi Fernandez ont affiché un meilleur visage face au Magic. Ils ont accroché Orlando jusqu’à la dernière minute, avant que Julius Randle ne perde un ballon décisif. Le Magic a alors pu égaliser, puis Franz Wagner a offert la victoire à son équipe.

« C’est un pas dans la bonne direction. Évidemment, nous voulons gagner des matchs, mais le groupe a été plus soudé, se parlait mieux et communiquait davantage », apprécie Julius Randle. « En tant qu’hommes, nous devons être capables d’échanger et de nous responsabiliser. Les entraîneurs peuvent très bien le faire, mais nous devons nous responsabiliser mutuellement. »

Cependant, les Nets ne veulent pas se contenter de ces progrès dans l’attitude. Il leur faut désormais gagner…

Egor Dëmin toujours dans le dur

« Nous devons continuer de jouer comme ça », affirme ainsi Jordi Fernandez, l’entraîneur de Brooklyn. « Nous avons perdu le match et nous devons penser à la prochaine rencontre face à Minnesota. Si nous continuons de jouer comme cela, vous allez voir davantage de victoires. C’est grâce à ce basket de haut niveau que l’on progresse. Nous allons finir par atteindre notre objectif de gagner des matchs. »

Pour insuffler un nouveau souffle à son équipe, le tacticien espagnol a modifié son cinq de départ avant ce duel face au Magic. Egor Dëmin a ainsi été remplacé par Danny Wolf. Un choix qui a profité à ce dernier, auteur de 20 points à 6/10 au tir. En sortie de banc, Egor Dëmin a été plus discret, avec seulement six points à 1/6 au tir.

Un changement de statut qui ne doit toutefois pas décourager le jeune meneur, comme le rappelle Julius Randle, bien décidé à l’accompagner dans cette période délicate.

« Egor doit garder la tête haute et continuer de travailler », encourage Julius Randle. « Je sais qu’il est dur avec lui-même, mais il va s’en sortir. Il doit regarder devant lui et travailler. En tant que vétéran, je vais l’aider. »