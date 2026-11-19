Le duel des cancres a tourné court du côté de la conférence Est. Les Bulls se déplaçaient à Brooklyn pour affronter les Nets dans une rencontre entre deux des pires équipes et défenses de la NBA. Pourtant, il n’y a pas eu match puisque les premiers ont dominé les débats et remporté la partie de 30 points !

De quoi provoquer l’ire de Julius Randle, qui s’en est pris à ses coéquipiers en plein match lors d’un temps-mort.

« C’était gênant. Je suis dans la ligue depuis 13 ans et c’est un des pires matches que j’ai joués. Et pas à cause du score, mais bien de la manière », lance l’ancien intérieur des Knicks et des Wolves. « Ce n’était pas cool. Rien ne l’était. On doit prendre le problème à la racine car c’est inacceptable. C’est une question de fierté, d’efforts, d’état d’esprit. Tout ça, c’était inexistant. »

Ce qui ajoute au désastre des Nets, c’est non seulement le calibre de l’adversaire, car les Bulls sont aussi très faibles, mais aussi le timing de cette gifle. La franchise avait en effet décidé d’honorer les équipes championnes ABA de 1974 et 1976 à la mi-temps. Avec notamment la présence d’une authentique légende : Julius Erving.

Les joueurs ont-ils vraiment envie de gagner ? Julius Randle en doute

Forcément, le contraste entre ces pages dorées et anciennes et la réalité actuelle, composée essentiellement de défaites, est terrible.

« Ce fut très décevant et ça commence avec les efforts. On n’était pas compétitif, ni soudé ou altruiste », énumère Jordi Fernandez. « J’ai constaté de l’égoïsme, des joueurs qui se pointent du doigt et qui ne jouent pas dur. »

Le coach de Brooklyn espère et dit tout le contraire depuis des années. Une telle soirée remet-elle en question son message, qui visiblement ne passe pas dans le vestiaire ? « Je peux essayer de le dire en espagnol car ils ne comprennent pas l’anglais. Je vais chercher en quelle langue les choses peuvent fonctionner. Les efforts n’y étaient pas », se lamente le technicien.

Tandis que, de son côté, Julius Randle met la responsabilité sur le dos des joueurs. « Humainement, on doit se regarder dans le miroir », affirme l’ancien de Minnesota. « On doit bosser et déterminer ce qui compte vraiment. Quand ce sera la victoire, alors on fera le nécessaire pour y parvenir. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. »

Mikel Brown Jr. ne dit pas autre chose. « C’est tout simplement inacceptable et ça concerne tout le monde, pas un seul joueur. Cela ne peut pas arriver. Les fans ne méritent pas ce manque d’efforts. Ceux qui ont acheté un billet pour voir le match ne méritent pas ça. Ce n’est pas acceptable. »