Il était difficile d’établir le véritable potentiel des Mavericks avant le coup d’envoi de cette saison 2026/27, notamment en raison des interrogations entourant le retour de Kyrie Irving. À 34 ans, le meneur sortait d’une saison blanche à la suite d’une rupture des ligaments croisés. Mais malgré cette année sans jouer, le multiple All-Star brille en ce début de saison avec 22 points de moyenne à 46% de réussite au tir, dont 39% à 3-points.

Surtout, son association avec Cooper Flagg fonctionne et la franchise texane en profite. Après une série de trois défaites au milieu de novembre, les Mavericks restent sur quatre succès de rang, dont le dernier décroché à Denver.

« Cela a commencé dès le camp d’entraînement. Nous avons entendu ce qui se disait autour de nous, notamment sur nos 15 ans de différence. Si vous êtes un grand joueur et que vous jouez à côté d’un autre grand joueur, altruiste qui plus est, tout peut arriver », explique Kyrie Irving.

Aux premières loges de l’éclosion d’une superstar

Dès le « media day », Cooper Flagg avait confié à quel point il était facile de jouer avec Kyrie Irving. Et les premières semaines de compétition lui donnent raison. Même lorsque le champion NBA 2016 connaît des difficultés au tir, comme face aux Nuggets (11 points à 5/19), il trouve le moyen de faire briller son jeune coéquipier.

Auteur de six passes décisives à Denver, le meneur a notamment récompensé un bel appel du Rookie de l’année en titre dans le dos de Christian Braun, au cours du troisième quart-temps, pour lui offrir un dunk facile. Une illustration de la complicité naissante entre les deux hommes.

Après avoir épaulé LeBron James, Kevin Durant ou encore Luka Doncic, Kyrie Irving se retrouve ainsi aux côtés d’une autre superstar en devenir. Dans un registre différent, puisqu’il a quinze ans de plus que son coéquipier…

« J’ai joué avec beaucoup de grands joueurs dans cette ligue et je vois un autre prodige de 19 ans devenir une superstar », raconte-t-il en conclusion. « J’ai l’impression que je le complète bien. Sur le terrain, j’ai l’impression que personne ne peut me défendre. C’est avec cette confiance que j’entre sur le parquet. »