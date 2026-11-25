Comment expliquer qu’une équipe capable de remonter 29 points de retard ait pu se retrouver dans une telle situation ? Face aux Celtics, les Wizards ont en effet affiché deux visages radicalement différents.

Encore au contact après douze minutes de jeu (six points de retard), les joueurs de Brian Keefe ont pris l’eau dans le deuxième quart-temps, encaissant 46 points. L’écart est même monté jusqu’à 34 unités avant un panier à 3-points de Kyshawn George juste avant la mi-temps…

« Un match dure 48 minutes et vous ne pouvez pas démarrer une rencontre comme ça », souligne Brian Keefe. « Il faut reconnaître que les gars se sont battus et c’est ce qu’il faut faire pour apprendre de ces matchs. On peut en tirer des leçons, mais il faut jouer 48 minutes, ce que nous n’avons pas fait aujourd’hui. »

Avec 31 points d’avance à la pause, Boston semblait avoir fait le plus dur. Mais les Wizards ont montré un tout autre visage au retour des vestiaires. Washington est ainsi revenu à 15 longueurs à l’entame du dernier quart-temps.

Un réveil trop tardif

Dans le sillage d’Anthony Davis, auteur de 33 points et fraîchement élu « Player Of The Week », les joueurs de la capitale n’ont pas relâché leurs efforts.

Profitant de la maladresse des Celtics, ils sont même revenus à cinq points. Mais Baylor Scheierman est sorti de sa boîte avec deux paniers primés pour permettre à Boston de mettre fin à sa série de cinq défaites consécutives.

« C’est un sport de possessions et vous devez donner de l’importance à chacune d’entre elles », martèle Brian Keefe. « Offensivement et défensivement, vous devez faire toutes les petites choses qui font la différence comme nous l’avons fait récemment. Nous ne l’avons pas fait en première mi-temps, mais nous nous sommes battus dans la deuxième. J’ai aimé la combativité du groupe. »

C’est toute la frustration de cette soirée pour des Wizards qui restaient sur trois victoires consécutives. S’ils ont confirmé leur capacité de réaction, ils n’ont pas su afficher la constance des derniers jours.

Neuvième de la conférence Est avec un bilan de 7 victoires pour 12 défaites, Washington concède également son deuxième revers en NBA Cup et voit ainsi ses espoirs de qualification pour les quarts de finale quasiment s’envoler.