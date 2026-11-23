On pouvait penser que Victor Wembanyama allait encore triompher, mais la NBA a finalement varié en préférant Nikola Jokic comme « Joueur de la semaine » dans la conférence Ouest.

Le Serbe, moins dominateur que les autres saisons depuis la reprise, a toutefois haussé le ton depuis quatre matchs : 28.8 points, 12 rebonds et 9.5 passes de moyenne, pour trois victoires, à 60% au shoot (42% à 3-points) et 90% aux lancers. Et ce dernier « triple-double » XXL à 37 points, 18 rebonds et 11 passes décisives face aux Bulls.

À l’Est, c’est un autre intérieur phare de la ligue qui est récompensé : Anthony Davis. Avec 26.5 points, 9 rebonds et 1.3 contre de moyenne (à 59% au shoot et 44% à 3-points), il n’a pas spécialement signé de carton, sauf que ses performances ont permis à ses Wizards de se relever avec trois victoires en quatre matchs.

Lui aussi auteur d’une grosse prestation à Chicago (36 points, 11 rebonds), « AD » est mis à l’honneur pour la première fois depuis octobre 2024 et il s’agit de son 12e trophée en carrière. Une petite surprise quand on sait que Joel Embiid, Jalen Brunson ou Karl-Anthony Towns nous paraissaient mieux placés pour triompher.

Pour Nikola Jokic, il s’agit aussi d’une première distinction cette saison, mais c’est surtout son 20e titre de « Player of the Week », soit un de plus que Luka Doncic, Carmelo Anthony et Dwyane Wade.